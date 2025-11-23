Az amerikai törvényhozók szombaton igyekeztek tisztázni a napok óta tartó bizonytalanságot az Ukrajnáról kiszivárgott béketerv kapcsán. Elmondásuk szerint Marco Rubio külügyminiszter közölte velük: a széles körben vitatott dokumentum

nem tükrözi a Trump-kormány hivatalos álláspontját.

A Politico híre alapján a külügyminiszter a béketervet orosz javaslatként, nem pedig amerikai kezdeményezésként jellemezte.

„Nagyon világosan elmondta, hogy a javaslat a képviselőinknek lett átadva, de ez nem a mi tervünk. Egy javaslat, amit továbbítottunk – és nem hoztuk nyilvánosságra. Egyszerűen kiszivárgott.”

– mondta Mike Rounds republikánus szenátor.

Miután a dokumentum nyilvánosságra került, Kijevben, több európai fővárosban és Washingtonban is felmerült, hogy az Egyesült Államok esetleg egy, a Kreml számára kedvező békemodellt támogat.

Rubio azt is közölte: nincs tudomása arról, hogy Donald Trump elnök bármiféle tervet készített volna katonai segítségnyújtás vagy hírszerzési információk leállítására, ha Ukrajna nem fogadja el a felvázolt feltételeket.

Később Rubio az X-en közzétett bejegyzésében viszont azt írta: maga az Egyesült Államok fogalmazta meg a békejavaslatot, amelyet erős keretrendszerként kínálnak fel, és bár az orosz fél állásponton alapul, figyelembe veszi Ukrajna korábbi és jelenlegi észrevételeit is.

A Fehér Ház egyelőre nem kommentálta a kialakult helyzetet.

Trump megüzente: sokkal keményebb feltételek jöhetnek

Eközben Donald Trump is megszólalt az újságíróknak, közölve, hogy

az Ukrajnának javasolt béketerv nem a végleges.

Ugyanakkor leszögezte, hogy Washington mindenképpen a békét szeretné elérni, mert itt az idő, hogy mindenáron véget vessenek a konfliktusnak.

Ha Kijev nem fogadja el a béketervet, az amerikai elnök szerint Ukrajnának továbbra is helyt kell állnia a csatatéren – derül ki az Index vasárnapi hírösszefoglalójából.

Idézik a The Guardian cikkét, amely arról számolt be, hogy az amerikai tisztviselők közölték a NATO-tagországokkal: nyomást gyakorolnának Volodimir Zelenszkijre, hogy fogadja el a békejavaslatot a következő napokban.

Ha ugyanis Kijev azt nem írja alá,

a jövőben csak sokkal nehezebb megállapodásra számíthat.

A brit lap forrása rémálomszerűnek nevezte a Dan Driscoll hadügyi miniszter vezette találkozót, ahol lényegében kiderült, hogy Kijevnek nincs ütőkártya a kezében.

Donald Trump most már mindenáron véget akar vetni az ukrajnai konfliktusnak Kép: Getty Images , Win McNamee

Már gyülekeznek Genfben, egymást puhítják a felek

Vasárnap reggel az Egyesült Államok küldöttsége megérkezett Genfbe, ahol magas rangú ukrán tisztviselőkkel találkoznak – az egyeztetésen részt vesz Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja is, de Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság nemzetbiztonsági tanácsadói is várhatók.

A svájci találkozó több témában előkészíti Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Donald Trump amerikai elnök későbbi egyeztetését.

A hírek szerint hamarosan egy amerikai–orosz találkozó is lesz a béketervről, melynek időpontja és helyszíne egyelőre nem ismert.