Az amerikai törvényhozók szombaton igyekeztek tisztázni a napok óta tartó bizonytalanságot az Ukrajnáról kiszivárgott béketerv kapcsán. Elmondásuk szerint Marco Rubio külügyminiszter közölte velük: a széles körben vitatott dokumentum
nem tükrözi a Trump-kormány hivatalos álláspontját.
A Politico híre alapján a külügyminiszter a béketervet orosz javaslatként, nem pedig amerikai kezdeményezésként jellemezte.
„Nagyon világosan elmondta, hogy a javaslat a képviselőinknek lett átadva, de ez nem a mi tervünk. Egy javaslat, amit továbbítottunk – és nem hoztuk nyilvánosságra. Egyszerűen kiszivárgott.”
– mondta Mike Rounds republikánus szenátor.
Miután a dokumentum nyilvánosságra került, Kijevben, több európai fővárosban és Washingtonban is felmerült, hogy az Egyesült Államok esetleg egy, a Kreml számára kedvező békemodellt támogat.
Rubio azt is közölte: nincs tudomása arról, hogy Donald Trump elnök bármiféle tervet készített volna katonai segítségnyújtás vagy hírszerzési információk leállítására, ha Ukrajna nem fogadja el a felvázolt feltételeket.
Később Rubio az X-en közzétett bejegyzésében viszont azt írta: maga az Egyesült Államok fogalmazta meg a békejavaslatot, amelyet erős keretrendszerként kínálnak fel, és bár az orosz fél állásponton alapul, figyelembe veszi Ukrajna korábbi és jelenlegi észrevételeit is.
A Fehér Ház egyelőre nem kommentálta a kialakult helyzetet.
Trump megüzente: sokkal keményebb feltételek jöhetnek
Eközben Donald Trump is megszólalt az újságíróknak, közölve, hogy
az Ukrajnának javasolt béketerv nem a végleges.
Ugyanakkor leszögezte, hogy Washington mindenképpen a békét szeretné elérni, mert itt az idő, hogy mindenáron véget vessenek a konfliktusnak.
Ha Kijev nem fogadja el a béketervet, az amerikai elnök szerint Ukrajnának továbbra is helyt kell állnia a csatatéren – derül ki az Index vasárnapi hírösszefoglalójából.
Idézik a The Guardian cikkét, amely arról számolt be, hogy az amerikai tisztviselők közölték a NATO-tagországokkal: nyomást gyakorolnának Volodimir Zelenszkijre, hogy fogadja el a békejavaslatot a következő napokban.
Ha ugyanis Kijev azt nem írja alá,
a jövőben csak sokkal nehezebb megállapodásra számíthat.
A brit lap forrása rémálomszerűnek nevezte a Dan Driscoll hadügyi miniszter vezette találkozót, ahol lényegében kiderült, hogy Kijevnek nincs ütőkártya a kezében.
Már gyülekeznek Genfben, egymást puhítják a felek
Vasárnap reggel az Egyesült Államok küldöttsége megérkezett Genfbe, ahol magas rangú ukrán tisztviselőkkel találkoznak – az egyeztetésen részt vesz Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja is, de Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság nemzetbiztonsági tanácsadói is várhatók.
A svájci találkozó több témában előkészíti Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Donald Trump amerikai elnök későbbi egyeztetését.
A hírek szerint hamarosan egy amerikai–orosz találkozó is lesz a béketervről, melynek időpontja és helyszíne egyelőre nem ismert.
Itt a meghökkentő amerikai béketerv: Moszkva bérleti díjat fizetne az ukránoknak a megszállt területekértThe Telegraph szerint a Trump-adminisztrációval kötött megállapodás értelmében Kijev átadná az irányítást a keleti Donbász régió felett, de megtartaná a tulajdonjogot. Oroszország bérleti díjat fizetne a régió tényleges ellenőrzéséért az amerikai béketerv alapján.Bővebben>>>
Kapcsolódó
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!