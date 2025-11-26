Az Egyesült Államok által támogatott 28 pontos béketerv az orosz fél által kidolgozott dokumentumon alapul – hozta nyilvánosságra a Reuters hírügynökség három, az üggyel tisztában lévő forrás szerint.

A békejavaslat a múlt héten került nyilvánosságra, és kiderült: a Trump-kormány már október közepén – nem sokkal Donald Trump és Volodimir Zelenszkij washingtoni találkozója után – megkapta a dokumentumot, amelyben Moszkva részletesen felvázolta, hogy milyen feltételekkel zárná le a háborút.

A dokumentum több pontja megegyezett azokkal a követelésekkel, amelyeket Ukrajna korábban már egyértelműen elutasított – például jelentős kelet-ukrajnai területek átengedését.

A Fehér Ház nem kívánta kommentálni a részleteket, de Trump hangsúlyozta: optimista az egyezség előrehaladását illetően, és különmegbízottját, Steve Witkoffot Putyinnal való találkozóra utasította.

Nem világos, hogy a Trump-kormány miért támaszkodott ilyen mértékben az oroszok által kidolgozott dokumentumra, amikor kidolgozta a béketervet.

A dokumentumot áttekintő magas rangú amerikai tisztviselők – köztük Marco Rubio külügyminiszter – úgy vélte, hogy Moszkva követeléseit az ukránok valószínűleg egyértelműen elutasítják – állítják a források.

A külügyminiszter továbbá Genfben elismerte az újságíróknak, hogy „számos nem hivatalos dokumentumot és ehhez hasonló anyagot” kapott, de részleteket nem közölt.

Az eredeti javaslat azóta jelentősen átalakult, az amerikai és ukrán vezetők kilenc pontot töröltek.