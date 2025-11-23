Hónapok óta először mért légicsapást Izrael a libanoni fővárosra, Bejrútra – adja hírül a CNN. A június óta történt első bombázás a síita terrorszervezet, a Hezbollah második legfontosabb emberét célozta.
Benjamin Netánjahu miniszterelnök hivatala közölte, az Izraeli Védelmi Erők (IDF) a szervezet kvázi vezérkari főnökére mért csapást, aki a Hezbollah kiépítését és fegyverkezését irányította.
Arról nincs információ, hogy a célba vett Hajtam Ali Tabatabai ténylegesen meghalt-e a támadásban.
A most likvidálni próbált Tabatabait az Egyesült Államok is terroristaként tartja számon, aki a Hezbollah különleges erőit is irányította Szíriában és Jemenben egyaránt.
Az amerikaiak 5 millió dolláros vérdíjat is kitűztek a fejére.
A libanoni egészségügyi minisztérium szerint egy ember meghalt, 21 megsebesült a Dél-Bejrút egy zsúfolt negyedét ért csapásban. A helyszíni felvételek egy olyan lakóépületet mutattak, melynek negyedik és ötödik emeletéről füst szállt fel.
Jiszráel Kác izraeli védelmi miniszter azt mondta, továbbra is az a céljuk, hogy elébe menjenek minden fenyegetésnek, ami Észak-Izrael lakosait érheti.
Akárki emel kezet Izraelre, levágjuk a kezét
– tette egyértelművé.
A hírcsatorna felelevenítette, az izraeliek 2024 szeptemberében egy légicsapás során megölték a Hezbollah akkori vezetőjét, Haszan Naszrallahot. Előtte egy titkosszolgálati akcióval pedig a Hezbollah által kommunikációra használt csipogókat robbantották fel. Később légi és szárazföldi hadműveleteket is indítottak az Irán által is támogatott, állam az államban szinten működő szervezet ellen.
