Ami viszont igazán különlegessé teszi, az a rendkívül hatékony robbanófeje, amely lehetővé teszi, hogy súlyához képest jelentős károkat okozzon, akár betonszerkezeteken is áthatoljon.
Az Egyesült Államok felszólította Libanont, hogy adja vissza azt a GBU-39-es bombát, amelyet az izraeli légierő lőtt ki Bejrútra november végén, ám a szerkezet végül nem robbant fel – számolt be a The Jerusalem Post. Libanoni jelentések szerint az amerikai tisztviselők attól tartanak, hogy a bomba orosz vagy kínai kézbe kerülhet. A libanoni kormány még nem adott hivatalos választ a felszólításra.
Az ominózus GBU-39 siklóbombát a Boeing gyártotta. Sajátossága, hogy a fellövés után szárnyakat nyit, amelyek segítségével akár 110 km-es távolság megtételére is képes, annak ellenére, hogy nincsen saját hajtóműve. Mindennek köszönhetően a bomba felrobbantása közben az azt ledobó repülőgép hatótávolságon kívül maradhat. A motor hiánya miatt viszonylag olcsó fegyverről van szó, mindössze 50 ezer dollárba kerül darabja. Súlya mindössze 110 kg, így egyetlen vadászgép többet is képes belőle egyszerre szállítani.
A GBU-39 emellett GPS-szel és inerciális irányítórendszerekkel is rendelkezik, amelyek segítségével akár 1 méteres pontossággal képes eltalálni a kijelölt célpontokat.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!