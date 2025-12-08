Az Egyesült Államok felszólította Libanont, hogy adja vissza azt a GBU-39-es bombát, amelyet az izraeli légierő lőtt ki Bejrútra november végén, ám a szerkezet végül nem robbant fel – számolt be a The Jerusalem Post. Libanoni jelentések szerint az amerikai tisztviselők attól tartanak, hogy a bomba orosz vagy kínai kézbe kerülhet. A libanoni kormány még nem adott hivatalos választ a felszólításra.

Az ominózus GBU-39 siklóbombát a Boeing gyártotta. Sajátossága, hogy a fellövés után szárnyakat nyit, amelyek segítségével akár 110 km-es távolság megtételére is képes, annak ellenére, hogy nincsen saját hajtóműve. Mindennek köszönhetően a bomba felrobbantása közben az azt ledobó repülőgép hatótávolságon kívül maradhat. A motor hiánya miatt viszonylag olcsó fegyverről van szó, mindössze 50 ezer dollárba kerül darabja. Súlya mindössze 110 kg, így egyetlen vadászgép többet is képes belőle egyszerre szállítani.

Ami viszont igazán különlegessé teszi, az a rendkívül hatékony robbanófeje, amely lehetővé teszi, hogy súlyához képest jelentős károkat okozzon, akár betonszerkezeteken is áthatoljon.

A GBU-39 emellett GPS-szel és inerciális irányítórendszerekkel is rendelkezik, amelyek segítségével akár 1 méteres pontossággal képes eltalálni a kijelölt célpontokat.