Újabb brutális támadásról adott hírt a nemzetközi sajtó: ami nálunk az advent szentsége, az másutt a brutalitás megnyilvánulása.

Vasárnap legalább ötven lövés dördült el Ausztráliában, a népszerű sydney-i Bondi Beachen, ahol a zsidó Hanuka ünnepséget tartották.

A merényletben

minimum kilenc ember vesztette életét,

köztük egy támadó is, míg az egyik társa megsérült, őt őrizetbe vették. Összesen legalább 18 embert szállítottak kórházba, míg többeket a strandon ápolnak.

Izrael kormánya csípős megjegyzéssel borult ki

Az új-dél-walesi rendőrség sürgősen figyelmeztette a lakosságot, hogy maradjanak távol a környéktől, a ma kezdődött nyolc napos fényfesztiváltól.

Olyan sokszor figyelmeztettünk, hogy ez fog történni

– idézi az Ausztrál Zsidó Szövetség közleményét a NTV, amely szerint Gideon Saar izraeli külügyminiszter élesen bírálta az ausztrál kormányt a halálos lövöldözés bekövetkezése miatt.

Szerintük a vérengzés az elmúlt két évben Ausztrália utcáin zajló antiszemita zavargások következménye, amelyeket az „Intifáda globalizálására” irányuló, gyújtó hangvételű felhívások tápláltak – utaltak az izraeli megszállás elleni palesztin felkelésekre.

Sokkoló élmény a népszerű turistaparadicsomban

Az ausztrál média emleget egy videót is, amit állítólag éppen akkor forgattak a népszerű turisztikai célponton, és pont elkapta a tragikus eseményt,

rögzítve a vérfagyasztó lövéssorozat pillanatait, illetve hogy az emberek sikítva menekülnek a strandról.

A Sydney-től keletre fekvő Bondi Beach Ausztrália egyik leghíresebb strandja. Különösen hétvégenként népszerű hely a szörfösök, úszók és az utazók körében.

A támadások hétvégéje

Mint megírtuk, szombaton lövöldözés tört ki a Bostontól délre található, patinás Brown Egyetem területén – a támadásban ketten életüket vesztették és kilencen megsérültek, az elkövetőt egyelőre nem találják az óriási hajtóvadászatban.

A németeknél pedig éppen sikerült megakadályozni egy újabb tömegmészárlást, amit öt bevándorló hátterű férfi tervezett elkövetni egy bajorországi karácsonyi vásárban, míg a szászoknál egy fegyveres gyanúsított szintén nagy riadalmat okozott.