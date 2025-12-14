A Gázai övezetben vadászta le az izraeli hadsereg Raed Saadot, a Hamász egyik utolsó, magas rangú parancsnokát, akiről úgy vélik, hogy a 2023. október 7-én történt, dél-izraeli terrortámadás egyik fő ötletgazdája volt.

Emlékezetes, a technofesztiválon történt, brutális támadásban körülbelül 1200 ember halt meg, és több mint 250 túszt elraboltak, Gázába hurcoltak.

Szaad az elmúlt hónapokban a Hamász katonai képességeinek és fegyvergyártásának helyreállításán dolgozott.

A Times of Israel beszámolójából kiderül: a Kasszám Brigádok második embere már több merényletet túlélt, de most, 53 éves korában utolérte a végzet.

Izrael szerint az utóbbi időben többször is megpróbáltak terrortámadásokat elkövetni a katonáik ellen, ami a tűzszüneti megállapodás kirívó megsértését jelenti, míg Saad maga is számos tisztjük haláláért volt felelős, akiket jórészt felrobbantott.

A palesztin média azt jelentette, hogy a terrorvezér halálát okozó dróntámadás Gázában történt, és összesen négyen haltak meg. A rendszerint jól informált újságíró, Barak Ravid izraeli tisztviselőkre hivatkozva pedig azt írta, hogy Donald Trump amerikai elnök kormányát nem tájékoztatták előzetesen a támadásról.