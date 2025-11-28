Több mint 8 millió hamis és veszélyes játékot foglaltak le egy összehangolt európai razziában, óvatosságra intik a karácsonyi ajándékot vásárló szülőket – írta meg a Dívány.

Elindult a Black Friday, ami egy meghatározó mérföldkő az ünnepek előtti ajándékvásárlásban, így nem árt odafigyelni, hogy mit veszünk meg.

Az Europol közlése szerint több mint 8 millió hamis és veszélyes játékot foglaltak le az Európai Unióban működő üzletekben és piacokon – számolt be a portál a The Guardian híre alapján.

A karácsony előtti rajtaütés-sorozatban többek között hamis babákat, építőjátékokat, játékautókat, színezőket, plüssöket és oktatójátékokat gyűjtöttek be.

A termékek között voltak olyanok, amelyek súlyos veszélyt jelentenek a gyerekekre:

fulladást, égési sérülést, mérgezést, vagy akár hallás- és látáskárosodást okozhatnak.

Sok termékben rákkeltő „örök vegyi anyagot”, illetve könnyen leváló, lenyelhető apró részeket, köztük mágnest találtak.

A Ludus nevű akció két éven belül a második ilyen művelet, a hatóságok által lefoglalt hamis játékok száma ezzel eléri a 16,6 milliót, amelyek többsége Kínából származik. A hírportál kiemelte:

a lefoglalt játékok többsége „teljesen megkerülte az EU gyermekeknek szánt termékekre vonatkozó szigorú szabályait”.

Az Europol arra kérte a szülőket, hogy legyenek óvatosak a karácsonyi vásárlás során, és csak megbízható online és hagyományos kiskereskedőktől szerezzék be a játékokat a gyerekeknek.