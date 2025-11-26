A Which? fogyasztóvédelmi szervezet tanulmánya szerint a tavalyi Black Friday szezonban tízből nyolc terméket nem a legjobb áron hirdették. Kiderült, az ország legnagyobb kiskereskedőinél a legtöbb Black Friday ajánlat az év más időszakaiban sokkal kedvezőbbek – írta meg a Sky News.

A tavalyi Black Friday szezonról felmérés nyolc nagyobb kiskereskedő 175 termékét követte nyomon májusig, és azt találta, hogy a négyhetes Black Friday időszakon (november 15. és december 12. között) kívül legalább egyszer a termékek 83 százaléka olcsóbb vagy azonos áron volt kapható.

Hoztak egy példát is: a John Lewis volt az egyik legnagyobb bűnös, a Which? szerint a termékek 94 százaléka olcsóbb vagy azonos árú volt az év egy másik szakaszában, volt például egy Samsung Jet Bot robotporszívó, ami a Black Friday-en 350 font volt, de 2024 májusában és júniusában 29 napig 299 fontba került. Augusztustól szeptemberig 35 napig 399 font volt, mielőtt október első hetében 500 fontra ugrott.

A felmérés szerint az ajánlatok 93 százaléka olcsóbb vagy azonos áron volt elérhető az év egy másik szakaszában.