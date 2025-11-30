Donald Trump amerikai elnök szombaton a Truth Social oldalán közölte, hogy az Egyesült Államok a Venezuela fölötti és körüli légteret „teljes egészében lezárja”.

A bejegyzésben arra figyelmeztette a légitársaságokat, pilótákat, „kábítószer-kereskedőket és embercsempészeket”, hogy tartsák tiszteletben a döntést, amely újabb jele lehet egy amerikai katonai művelet előkészítésének.

A nyilatkozatot megelőzően Trump a Hálaadás alkalmából tartott videóbeszélgetésben azt mondta:

az Egyesült Államok „nagyon közel áll” egy szárazföldi akcióhoz a feltételezett venezuelai drogkartellek ellen.

A washingtoni kormány a hét elején külföldi terrorszervezetté nyilvánította a Cartel de Los Soles hálózatot, amely az amerikai hatóságok szerint szoros kapcsolatban áll a caracasi kormánnyal és Nicolás Maduro elnökkel.

Az elmúlt hetekben az amerikai haditengerészet jelentős erőket vezényelt Venezuela partjaihoz. Novemberben a világ legnagyobb repülőgép-hordozója, a Gerald Ford is megérkezett kísérőflottájával együtt. Washington szeptember óta több mint egy tucat tengeri csapást hajtott végre feltételezett drogcsempész-hajók ellen, amelyek során több mint 80 ember vesztette életét. Az amerikai kormány szerint ezek az akciók számottevően visszaszorították a Venezuelából induló kábítószer-csempészetet.

A légteret lezáró bejelentés tovább növeli a térségben zajló katonai nyomást, miközben Caracas egyelőre nem reagált hivatalosan az amerikai lépésre.