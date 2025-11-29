Kudarcba fulladt Oroszország legújabb „RS–28 Szarmat” interkontinentális nukleáris rakétájának tesztje. A fegyver az indítást követően szinte azonnal irányíthatatlanná vált, majd a levegőben felrobbant és lezuhant. Az eseményről több videó is felkerült a közösségi médiára: a felvételeken egy erőteljes detonáció, majd vastag füstoszlop látható. Az incidens az Orenburgi területen, az orosz–kazah határ közelében történt.

A Defence Express elemzése szerint az ilyen jellegű, sűrű füst a mérgező komponenseket tartalmazó fegyverrendszerek meghibásodására jellemző.

A lap emlékeztet arra, hogy a rakéta tavaly szeptemberi tesztje szintén sikertelen volt, akkor egy teljes katonai bázis vált üzemképtelenné a hibák miatt.

A rendelkezésre álló információk alapján a Szarmat eddigi kísérletei közül mindössze egy tekinthető részben sikeresnek – írja az Index.