Donald Trump amerikai elnök megsemmisíti elődje, Joe Biden minden olyan elnöki rendeletét, amelyen nem saját kezű aláírás, hanem előre rögzített szignó szerepel – a hivatalban lévő elnök a Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében döntését azzal indokolta, hogy
az aláírásminta, az úgynevezett autopen használata esetén nem támasztható alá, hogy az adott jogszabály törvénybe iktatását az elnök ténylegesen jóváhagyta.
A jelenlegi elnök szerint hivatali elődjét a környezete irányította.
Elvették tőle az elnökséget – fogalmazott Donald Trump, aki szerint Joe Bidennek nem volt köze az autopen eljáráshoz, és amennyiben az ellenkezőjét állítja, akkor a hamis tanúzás vádját emeljük ellene.
Donald Trump bejegyzése szerint Joe Biden elnöki rendeleteinek 92 százalékán nem saját kézzel aláírt szignó szerepel.
