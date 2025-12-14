Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 14,7, az egyéb építményeké 3,7 százalékkal bővült. A magas év/év növekedés egyik oka, hogy a szektor tavaly második félévében gyengén teljesített, így a bázishatás érvényesül. Ugyanakkor havi alapon a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 1,9 százalékkal elmaradt a 2025. szeptemberitől.

Az építőipari vállalkozások október végi szerződésállományának volumene 49,9 százalékkal meghaladta a 2024. október végit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 10,6 százalékkal kisebb, míg az egyéb építményekre vonatkozóké 85,7 százalékkal nagyobb volt (ami főként állami infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódik), mint arról az Economx is beszámolt.

A 2022 második felétől tartó állami kiadáscsökkentés miatt kialakult alacsony bázis mellett a választások előtti, hagyományosan élénkülő átadási hullám már érezteti hatását. Azidei első 10 hónapban az építőipari termelés 2,5 százalékkal bővült az előző évhez képest, így várhatóan pozitív tartományba fogja zárni az évet a szektor, olvasható a monitorblog.hu oldalán.

Az EBI Építésaktivitási Jelentés szerint július és szeptember között az elindított kivitelezések értéke meghaladta az 1000 milliárd forintot, ami az elmúlt tíz év második legmagasabb szintje, de egyetlen projekthez, az M1-es autópálya megkezdett felújításához köthető.

2025 utolsó negyedévére lassú élénkülésre számíthatunk. Azt egyre inkább támogatják az állami ösztönző-programok, mely által a szektor lendülete – hangsúlyosan az új lakópark-fejlesztések terén – fennmaradhat. Az épületek felújításának anyagigénye miatt a gyártók kapacitáskihasználtsága javulhat, ill. az építési vállalkozók megrendelésállománya és munkaerőigénye is tovább növekedhet. Így idén 1,7 százalékos enyhe növekedéssel míg jövő 5 százalékos bővülésre számít az Elemzési Centrum.

A legfrissebb adat megerősíti, hogy 2025-ben minden valószínűség szerint kevesebb lakás épül, mint az előző évben, de 2026-tól már érzékelhető bővülést várunk, támogatva az Otthon Start és Lakhatási Tőkeprogram által is. Az Otthon Start Program széles rétegeket céloz meg azáltal, hogy nem kötött életkorhoz és családi állapothoz.

Az ÉVOSZ becslése szerint a program 800 milliárd forinttal több megrendelést adhat az építőiparnak, és emellett emelheti az ágazatban a tartósan foglalkoztatottak arányát is. Továbbá a novemberben induló 100 milliárd forint keretösszegű MFB Társasház Plusz Hitelprogram, 300 millió és 5 milliárd forint közötti hitelösszeggel érhető el, amitől 1500 lakás építését várják.

A gazdasági környezet nehézségei miatt a nagyvállalatok is visszafogottan ruháznak be, de az állami megrendelések emelkedése végre elindulhat, lehet számítani beruházásokra oktatási intézmények fejlesztésében, a vasúti és közúti közlekedésben és több más területen is a következő tíz év fejlesztési tervét összefoglaló kormányhatározat alapján. Több mint 9 500 milliárd forintos kerettel számol a program.