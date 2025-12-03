A Marq egyesíti az Ares észak-amerikai és európai, vertikálisan integrált logisztikai ingatlanplatformját – beleértve az Ares Industrial Managementet – a globális GLP platformmal Kína kivételével.

Ez az Ares 2025 márciusában lezárult akvizíciójának eredménye, amely során megvásárolta a GLP Capital Partners Limited nemzetközi üzletágát és több leányvállalatát.

A Marq révén az Ares növeli méretét, egyesíti szakértelmét és integrált megoldásait, hogy következetes, kiemelkedő megoldásokat nyújtson bérlőinek a piac egyik első számú partnereként.

„A Marq az Ares ingatlanüzletágának egy izgalmas, új fejezetét jelenti, amely tovább épít globális vezető szerepünket az egyik legfontosabb szektorban” – nyilatkozta Julie Solomon, az Ares Real Estate társigazgatója.

Az Ares Real Estate a világ egyik legnagyobb és leginkább diverzifikált vertikálisan integrált ingatlankezelője, amely 2025. szeptember 30-án mintegy 110 milliárd dollárnyi vagyont kezelt.