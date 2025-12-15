Az idei év ingatlanpiaci fellendülését a vevők rendkívüli sokszínűsége jellemezte, a befektetők, a panellakások iránt érdeklődők és a családi házat keresők egyaránt aktívan jelen voltak a piacon. Igaz, nem egyszerre. A zenga.hu ingatlankereső portál adatai szerint 2025-ben az érdeklődésszám nagy hullámzást mutatott nemcsak az ingatlanok típusa és állapota, hanem mérete szerint is.

“Év elején, amikor több helyen is inkább befektetési céllal kerestek eladó ingatlanokat a vásárlók, főleg a kisebb panel és tégla lakások iránt volt nagy az érdeklődés, míg a családi házakat a szokásosnál kevesebben keresték. Az Otthon Start program bejelentése után viszont már saját célra kezdtek nézelődni az érdeklődők, így mostanra a családi házak álltak az élre” - mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A zenga.hu adatai szerint 2025 végére a családi házat vásárolni tervezők leginkább a budapesti agglomerációban vásárolnának, ennél a típusnál az érdeklődések több mint negyede Pest vármegyére irányul, a legkevesebben pedig Vas vármegyében vennének ilyen típusú ingatlant.

A panelek népszerűsége az év utolsó hónapjaiban – az év eleji és az Otthon Start bejelentését követő felfutás után – jelentősen csökkent. Akik mégis ilyen típust vennének, ők a legtöbben a fővárosban tennék ezt, az országban minden harmadik panel iránti érdeklődés budapesti lakásra érkezik” - tette hozzá Futó Péter.

Saját célra nem felújítandót keresnek a vevők

A vállalkozó szellemű befektetők sokszor akár a felújítás terhével együtt is vállalták idén az ingatlanvásárlást, az év első hónapjaiban az átlagos és a felújítandó állapotú ingatlanok voltak a keresettebbek.

A zenga.hu szakértője szerint viszont az Otthon Start program bejelentésével ez némileg megváltozott, mivel az átlagos állapotú ingatlanok iránt nőtt meg leginkább az érdeklődésszám. “Az utóbbi hónapokban pedig kimondottan az újszerű lakásokat keresik a vevők, akik között most sokkal több lehet a saját célra vásárló, mint a befektető” - emelte ki Futó Péter.

A fenti megállapításokat tükrözi a méretkategória szerinti megoszlás is, vagyis év elején a jól kiadható, jellemzően 2 szobás 40-59 négyzetméter közti kategória volt a legkeresettebb, míg akkor a legnagyobb, 99 négyzetméternél nagyobb lakásokat és házakat kevésbé keresték a vevők.

Ezzel szemben az év második felében a nagyobb lakások és házak lettek a keresettebbek, az érdeklődések száma a 80-99 négyzetméteres, illetve a 99 négyzetméternél nagyobb lakások és házak iránt emelkedett meg.