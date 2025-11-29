Egyre több az olyan ország világszerte, ahová a feszült globális biztonsági helyzet miatt veszélyesebb lehet az utazás, akár szabadidős, akár üzleti célú turizmusról van szó.
Ez derül ki a Safeture szoftvercég és a Riskline elemzőcég által közösen bemutatott, 2026-os kockázati térképről, amely felmérte, hogy jövőre hol lehet gondtalanul üdülni.
A kevésbé ajánlott úti célok között meglepetések is akadnak: több, klasszikus európai útvonalat is felrajzoltak a jövő évi veszélytérképre, míg az egyik kontinens stabilabbnak tűnik a vártnál.
A világ nem lett biztonságosabb, sőt
Több mint százezer információforrást dolgoztak fel a globális térképhez, például helyi médiajelentéseket, a kormányok utazási figyelmeztetéseit, nemzetközi szervezetek értékeléseit, vagy a rendőrség és a mentőszolgálatok jelentéseit.
Ezek alapján érdemes figyelembe venni a nemzetközi értékelés konzekvenciáit, amelyek többek között a bűnözés, a politikai stabilitás, az egészségügyi rendszer hatékonysága, a természeti veszélyek és az infrastruktúra minősége alapján rangsorolnak.
Sajnos a világ nem lett biztonságosabb – állapítja meg az új „Veszélyatlasz” kapcsán a Safeture, jelezve, hogy
sok helyen új kockázatok jelentek meg, míg a fenyegetettségi környezet gyorsan változik.
Klasszikus veszélyként említik az egyes régiókban előforduló fegyveres konfliktusokat, nyílt hadviselést, a magas bűnözési rátát, a tömeges erőszakos bűncselekmények gyakoriságát.
Nehezen jön a segítség, ha bajba kerül a turista
Az elemzés határozottan javasolja elkerülni az olyan válságövezeteket, mint Afganisztán, Ecuador, Haiti, Mianmar, Pakisztán, Szomália, Szudán, Venezuela, és a háborúval sújtott Ukrajna.
Ezekben az országokban jellemzőek a rossz vagy sérült utak, a korlátozott légi kapcsolatok, a megbízhatatlan orvosi ellátás, és egyes részeken az alig vagy egyáltalán nem hatékony biztonsági hatóságok.
Ez pedig az utazók számára azt jelenti, hogy vészhelyzetben a segítség gyakran késik, vagy néha nem is érhető el.
A Közel-Kelet már aligha lesz klasszikus
Nem meglepő módon kiemelik a Közel-Keletet is, ahol a 2026-os kockázati térkép szerint a biztonsági helyzet a világ legrosszabbjai közé tartozik.
Rámutatnak: több helyen is jelentősen romlott a helyzet – köztük Iránban, Izraelben, Libanonban, Szíriában, Ciszjordániában és a Gázai övezetben.
A folyamatban lévő konfliktusok, katonai műveletek és a politikai instabilitás összefonódása pedig a turistákat azzal fenyegeti, hogy órák alatt is változhat a helyzet: kiújuló harcok, rakétatámadások, váratlan határzárak, vagy a városközpontokban kitört zavargások kockázata miatt ez a térség már aligha lesz hagyományos utazási célpont – állapítják meg.
Afrikát is át kell gondolni, bár nem mindenütt van veszély
Át kell gondolni a kelet-afrikai kiruccanásokat is, például az Etiópia és Eritrea közötti megoldatlan konfliktus, a Szomáliában fennálló instabilitás, és a régió más részein előforduló feszültségek miatt.
A válsággócok nemcsak erősödnek, hanem át is helyeződnek: van, ahol átmenetileg alábbhagytak a belpolitikai nyugtalanságok – például Új-Kaledóniában vagy Martinique-on –, míg más országok, köztük Nepál, Mali és Mozambik feljebb kerültek a kockázatértékelésben.
De nem kell teljesen leírni a kontinenst, mivel például Marokkót, Namíbiát és Botswanát viszonylag biztonságos célpontokként tüntetik fel, bár előfordulhatnak természeti csapások vagy a korlátozott erőforrások a vidéki területeken.
Óceánia térségéről is szó esik, ahol több szigetország, köztük a Francia Polinézia, a Fidzsi-szigetek, Tonga és Vanuatu a bűnözés és a stabilitás szempontjából biztonságosak, bár a Csendes-óceánban való elhelyezkedésük miatt rendkívül sebezhetőek a természeti katasztrófákkal szemben.
Stabil úti célok listája
A válságérzet uralkodása ellenére a 2026-os kockázati térkép nemcsak elrettent, hanem javasol is, például olyan úti célokat, mint:
- Ausztrália
- Belgium
- Bhután
- Dánia
- Németország
- Finnország
- Grönland
- Írország
- Japán
- Kanada
- Horvátország
- Luxemburg
- Új-Zéland
- Norvégia
- Portugália
- Svájc
- Szlovákia
- Szlovénia,
- és az évek óta a világ egyik legbékésebb országának tartott Izland.
Európai országokban sem árt az óvatosság
Meglepő besorolásokat is mutat a térkép, olyan irányokba, amelyek egyébként nagyon gyakori célpontok az európaiak, így a magyarok körében is. Eszerint
- Franciaország,
- Nagy-Britannia,
- Svédország,
- és Spanyolország
a korábbiaknál gyengébb biztonsági szintre került.
Ez nem azt jelenti, hogy az elemzők szerint el kell kerülni ezeket a közkedvelt nyaralóhelyeket, viszont a növekvő politikai feszültségek, a társadalmi konfliktusok, valamint például az árvizek és az erdőtüzek számának növekedése árnyékot vetnek.
A turistáknak azt javasolják, hogy döntés előtt minden esetben
tájékozódjanak az aktuális állapotokról és a hatóságok figyelmeztetéseiről,
az utazási biztonság ugyanis nem megérzés vagy klisék kérdése, hanem a megfelelő felkészülésé – vélik a szakértők.
