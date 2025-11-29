Egyre több az olyan ország világszerte, ahová a feszült globális biztonsági helyzet miatt veszélyesebb lehet az utazás, akár szabadidős, akár üzleti célú turizmusról van szó.

Ez derül ki a Safeture szoftvercég és a Riskline elemzőcég által közösen bemutatott, 2026-os kockázati térképről, amely felmérte, hogy jövőre hol lehet gondtalanul üdülni.

A kevésbé ajánlott úti célok között meglepetések is akadnak: több, klasszikus európai útvonalat is felrajzoltak a jövő évi veszélytérképre, míg az egyik kontinens stabilabbnak tűnik a vártnál.

A világ nem lett biztonságosabb, sőt

Több mint százezer információforrást dolgoztak fel a globális térképhez, például helyi médiajelentéseket, a kormányok utazási figyelmeztetéseit, nemzetközi szervezetek értékeléseit, vagy a rendőrség és a mentőszolgálatok jelentéseit.

Ezek alapján érdemes figyelembe venni a nemzetközi értékelés konzekvenciáit, amelyek többek között a bűnözés, a politikai stabilitás, az egészségügyi rendszer hatékonysága, a természeti veszélyek és az infrastruktúra minősége alapján rangsorolnak.

Sajnos a világ nem lett biztonságosabb – állapítja meg az új „Veszélyatlasz” kapcsán a Safeture, jelezve, hogy

sok helyen új kockázatok jelentek meg, míg a fenyegetettségi környezet gyorsan változik.

Klasszikus veszélyként említik az egyes régiókban előforduló fegyveres konfliktusokat, nyílt hadviselést, a magas bűnözési rátát, a tömeges erőszakos bűncselekmények gyakoriságát.

Nehezen jön a segítség, ha bajba kerül a turista

Az elemzés határozottan javasolja elkerülni az olyan válságövezeteket, mint Afganisztán, Ecuador, Haiti, Mianmar, Pakisztán, Szomália, Szudán, Venezuela, és a háborúval sújtott Ukrajna.

Ezekben az országokban jellemzőek a rossz vagy sérült utak, a korlátozott légi kapcsolatok, a megbízhatatlan orvosi ellátás, és egyes részeken az alig vagy egyáltalán nem hatékony biztonsági hatóságok.

Ez pedig az utazók számára azt jelenti, hogy vészhelyzetben a segítség gyakran késik, vagy néha nem is érhető el.

A Közel-Kelet már aligha lesz klasszikus

Nem meglepő módon kiemelik a Közel-Keletet is, ahol a 2026-os kockázati térkép szerint a biztonsági helyzet a világ legrosszabbjai közé tartozik.

Rámutatnak: több helyen is jelentősen romlott a helyzet – köztük Iránban, Izraelben, Libanonban, Szíriában, Ciszjordániában és a Gázai övezetben.

A folyamatban lévő konfliktusok, katonai műveletek és a politikai instabilitás összefonódása pedig a turistákat azzal fenyegeti, hogy órák alatt is változhat a helyzet: kiújuló harcok, rakétatámadások, váratlan határzárak, vagy a városközpontokban kitört zavargások kockázata miatt ez a térség már aligha lesz hagyományos utazási célpont – állapítják meg.

Afrikát is át kell gondolni, bár nem mindenütt van veszély

Át kell gondolni a kelet-afrikai kiruccanásokat is, például az Etiópia és Eritrea közötti megoldatlan konfliktus, a Szomáliában fennálló instabilitás, és a régió más részein előforduló feszültségek miatt.

A válsággócok nemcsak erősödnek, hanem át is helyeződnek: van, ahol átmenetileg alábbhagytak a belpolitikai nyugtalanságok – például Új-Kaledóniában vagy Martinique-on –, míg más országok, köztük Nepál, Mali és Mozambik feljebb kerültek a kockázatértékelésben.

De nem kell teljesen leírni a kontinenst, mivel például Marokkót, Namíbiát és Botswanát viszonylag biztonságos célpontokként tüntetik fel, bár előfordulhatnak természeti csapások vagy a korlátozott erőforrások a vidéki területeken.

Óceánia térségéről is szó esik, ahol több szigetország, köztük a Francia Polinézia, a Fidzsi-szigetek, Tonga és Vanuatu a bűnözés és a stabilitás szempontjából biztonságosak, bár a Csendes-óceánban való elhelyezkedésük miatt rendkívül sebezhetőek a természeti katasztrófákkal szemben.

Stabil úti célok listája

A válságérzet uralkodása ellenére a 2026-os kockázati térkép nemcsak elrettent, hanem javasol is, például olyan úti célokat, mint:

Ausztrália

Belgium

Bhután

Dánia

Németország

Finnország

Grönland

Írország

Japán

Kanada

Horvátország

Luxemburg

Új-Zéland

Norvégia

Portugália

Svájc

Szlovákia

Szlovénia,

és az évek óta a világ egyik legbékésebb országának tartott Izland.

Európai országokban sem árt az óvatosság

Meglepő besorolásokat is mutat a térkép, olyan irányokba, amelyek egyébként nagyon gyakori célpontok az európaiak, így a magyarok körében is. Eszerint

Franciaország,

Nagy-Britannia,

Svédország,

és Spanyolország

a korábbiaknál gyengébb biztonsági szintre került.

Ez nem azt jelenti, hogy az elemzők szerint el kell kerülni ezeket a közkedvelt nyaralóhelyeket, viszont a növekvő politikai feszültségek, a társadalmi konfliktusok, valamint például az árvizek és az erdőtüzek számának növekedése árnyékot vetnek.

A turistáknak azt javasolják, hogy döntés előtt minden esetben

tájékozódjanak az aktuális állapotokról és a hatóságok figyelmeztetéseiről,

az utazási biztonság ugyanis nem megérzés vagy klisék kérdése, hanem a megfelelő felkészülésé – vélik a szakértők.