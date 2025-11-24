Jelenleg Anglia az egyetlen, a G7-ek közül, ahol a kormány megakadályozza, hogy a helyi önkormányzatok vagy a polgármester idegenforgalmi adókat vessen ki – írja a BBC.

Skócia és Wales hamarosan különböző típusú adókat vezet be az elszállásolt látogatók kárára, az előbbi esetben a helyi önkormányzatok saját adót állapíthatnak meg a szállások napi díjának százalékaként. Ez az összeg 2026-tól Wales esetében éjszakánként 1,3 fontot fog kitenni.

Ennek mintájára London polgármestere is megragadná a lehetőséget, és kivetné a turistaadót, azokra az utazókra, akik legalább egy éjszakát a városban töltenek. 2024-ben Londonban vendégéjszakát eltöltők száma 89 millió főre emelkedett, ez a szám pedig idegenforgalmi adó révén

évente akár 240 millió font bevételt is hozhatna a városnak.

A Centre for Cities tanácsadó szervezet szerint London esetében inkább a százalékos vagy az átalánydíjas rendszer működhetne, mivel Nagy-Britanniában a szállodáknak nincsen a Franciaországban vagy Olaszországban megszokott csillagbesorolási rendszere.

A szervezet hozzátette, hogy az adó bevezetése valószínűleg nem lesz hatással a Londonba látogatók számára, hiszen a hasonló népszerűségnek örvendő úti célok, már korábban is bevezették az ilyen mértékű adókat.