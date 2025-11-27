A foglalások 13 százalékával a Balaton a negyedik legkedveltebb belföldi úti cél a téli időszakban – közölte a Szallas.hu az MTI-vel, friss foglalási adatai alapján. A szállásfoglaló oldal tájékoztatása szerint a tó térségében Siófok, Hévíz, Keszthely, Balatonfüred és Balatonkenese a legnépszerűbb.

Őszhöz képest eltolódik a kereslet, a téli időszakban a vendégek nagyobb arányban keresik az ellátással és kényelmi szolgáltatásokkal rendelkező szálláshelyeket. Nő a négy- és ötcsillagos hotelek iránti érdeklődés, és ezzel együtt az all inclusive, a félpanzió és a teljes ellátás aránya is – jelezték.

A térségbe utazók

53 százaléka két,

27 százaléka három éjszakára foglal szállást,

egy éjszakát a vendégek tizede tölt a térségben,

négy éjszakára 7 százalék,

öt vagy több éjszakára pedig 3 százalék érkezik.

A téli balatoni foglalások többsége kétfős utazás, és a vendégek közel háromnegyede wellness-szálláshelyet választ.

A hotelek adják a térségi foglalások 66 százalékát,

az apartmanok 18 százalékot,

a vendégházak 9 százalékot,

a panziók és egyéb szállástípusok pedig 4-4 százalékot képviselnek.

A balatoni téli foglalások 49 százaléka 70-170 ezer forint közötti értékű a Szallas.hu adatai szerint.

A legfeljebb 70 ezer forintos foglalások aránya 22 százalék,

a 170-270 ezer forintos foglalásoké 17 százalék,

míg a 270 ezer forint felettieké 12 százalék.

Itt van az országos foglalási toplista:

Budapest,

Eger,

Gyula,

Pécs,

Siófok,

Szeged,

Hajdúszoboszló,

Miskolc,

Zalakaros.

A hotelek részesedése országosan 47 százalék, az apartmanoké 22, a vendégházaké 17, a panzióké 10, míg az egyéb szállástípusoké 4 százalék.