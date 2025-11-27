A foglalások 13 százalékával a Balaton a negyedik legkedveltebb belföldi úti cél a téli időszakban – közölte a Szallas.hu az MTI-vel, friss foglalási adatai alapján. A szállásfoglaló oldal tájékoztatása szerint a tó térségében Siófok, Hévíz, Keszthely, Balatonfüred és Balatonkenese a legnépszerűbb.
Őszhöz képest eltolódik a kereslet, a téli időszakban a vendégek nagyobb arányban keresik az ellátással és kényelmi szolgáltatásokkal rendelkező szálláshelyeket. Nő a négy- és ötcsillagos hotelek iránti érdeklődés, és ezzel együtt az all inclusive, a félpanzió és a teljes ellátás aránya is – jelezték.
A térségbe utazók
- 53 százaléka két,
- 27 százaléka három éjszakára foglal szállást,
- egy éjszakát a vendégek tizede tölt a térségben,
- négy éjszakára 7 százalék,
- öt vagy több éjszakára pedig 3 százalék érkezik.
A téli balatoni foglalások többsége kétfős utazás, és a vendégek közel háromnegyede wellness-szálláshelyet választ.
- A hotelek adják a térségi foglalások 66 százalékát,
- az apartmanok 18 százalékot,
- a vendégházak 9 százalékot,
- a panziók és egyéb szállástípusok pedig 4-4 százalékot képviselnek.
A balatoni téli foglalások 49 százaléka 70-170 ezer forint közötti értékű a Szallas.hu adatai szerint.
- A legfeljebb 70 ezer forintos foglalások aránya 22 százalék,
- a 170-270 ezer forintos foglalásoké 17 százalék,
- míg a 270 ezer forint felettieké 12 százalék.
Itt van az országos foglalási toplista:
- Budapest,
- Eger,
- Gyula,
- Pécs,
- Siófok,
- Szeged,
- Hajdúszoboszló,
- Miskolc,
- Zalakaros.
A hotelek részesedése országosan 47 százalék, az apartmanoké 22, a vendégházaké 17, a panzióké 10, míg az egyéb szállástípusoké 4 százalék.
