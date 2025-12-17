Kanadától a finn Lappföldön és Svédországon át egészen a svájci Alpokig ilyentájt visszatérnek az év leghidegebb utazási kuriózumai és a fagyos vidékeken sorra nyitnak a jégből faragott hotelek –adta hírül az Euronews.

Ezek a szállodák minden télen újra épülnek, és úgy tervezték őket, hogy tavasszal elolvadjanak. De nem egy sima jégkunyhót kell elképzelni: ezek az építmények igazi mérnöki bravúr eredményei, amelyekben lakni inkább luxusüdülést jelent, mint puszta tartózkodást. Szinte minden kényelemmel el vannak látva, amit egy felső kategóriás szálloda kínál. A belső tereket hónapokkal előre megtervezik, művészeket bíznak meg az egyes szobák megtervezésével, így minden évben más és más szobák várják az ide látogatókat.

Mindezt tükrözik persze az árak is.

Egy jéghotelben a szállásdíjak általában 400 eurótól kezdődnek egy éjszakára.

A vendégek itt jégből készült ágyakon alszanak, melyeket szigetelt matracok és termo hálózsákok borítanak. A jégbárokban kézzel faragott jégpoharakban szolgálják fel a koktélokat, az ételeket tisztított jégtálcákon szolgálják fel. A kikapcsolódni vágyókat jégtömbökből faragott könyvtár várja.

De természetesen melegedni is lehet: szinte mindenütt vannak szaunák, forró fürdők, jakuzzik, igaz, ezek nagy része külön épületben kap helyet.

Egy jéghotel építése nyilván jóval a vendégek érkezése előtt megkezdődik. A jéggyűjtés általában az előző tél végén vagy kora tavasszal történik, amikor vastag tömböket lehet vágni a közeli folyókból. Egy mintegy 2800 elterülő szálloda építéséhez nagyjából 550 tonna jeget és több tízezer tonna hó-jég kását használnak fel. Majd művészekből, építőmesterekből, világítástervezőkből és mérnökökből álló csapatok dolgoznak egyszerre körülbelül hat héten át, hogy életre keltsék a megálmodott egyedi jéghotelt.

Tavasszal az építmények természetes módon megolvadnak, a falak pedig visszakerülnek a környező folyókba.