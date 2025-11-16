A DHA hírügynökség szerint az most elszállított turisták ugyanabban a Fatih kerületi szállodában szálltak meg, mint az életét vesztett hamburgi család. A rendőrség helyszíni vizsgálatot folytat. Az új áldozatok Olaszországból és Marokkóból érkeztek – írja az osztrák Der Standard.

A turistákat hányinger és hányás tüneteivel szállították kórházba, de egyikük sincs életveszélyben. Az egyik szálloda tulajdonosa a CNN Türk csatornának az ételmérgezés gyanújáról kérdezve elmondta, hogy a szállodában nincs étterem, csak víz, így a nyomozók helyszíni ivóvízmintákat vettek és kiértékelték a biztonsági kamerák felvételeit. Gyanús volt még számukra, hogy a földszinten vegyszerekkel fertőtlenítettek egy szobát.

A rendőrség szombaton további három gyanúsítottat vett őrizetbe, a szálloda egyik felelősét és két személyt, akik a fertőtlenítést végezték. Ezzel együtt az őrizetbe vettek száma hétre emelkedett.

A hamburgi apát közben továbbra is az intenzív osztályon kezelik, míg a három elhunyt családtagját szombaton végül Törökországban temették el, mert helyi felmenőkkel rendelkeztek.

Yılmaz Tunç igazságügyi miniszter elmondta, hogy mintákat vettek azokról a helyekről, ahol a család étkezett. Törökországban ugyan ellenőrzik az éttermeket és az utcai árusokat, de szakértők szerint ezek gyakorisága gyakran nem megfelelő, különösen a turisztikailag frekventált területeken.

A hatóságok egyelőre bezárták az érintett városrészben található üzletet közegészség és közbiztonságra hivatkozva, határozatlan ideig.

Kagylók és kokoreç

Az Anadolu állami hírügynökség jelentése szerint továbbra is ételmérgezést feltételeznek a halál elsődleges okaként. A laboratóriumi eredmények azonban még váratnak magukra. Az első boncolási jelentés kevés érdemi információt szolgáltatott.

Pénteken négy gyanúsítottat tartóztattak le. A TRT állami műsorszolgáltató szerint édességeket, töltött kagylót és kokoreç nevű, borjúbélből és belsőségekből készült streetfoodot árultak az utcán. Az Anadolu jelentése szerint gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják őket. A hírek szerint minden gyanúsított büntetett előéletű más bűncselekmények elkövetése miatt.

A hírügynökség beszámolója szerint szerdán a családot először ételmérgezés gyanújával szállították kórházba, hányinger és hányás miatt. A szülőknél hasmenést és gyomor-bélhurutot diagnosztizáltak, míg a gyerekeket hányinger és hányás miatt egy másik kórházba szállították, de később kiengedték őket. Amikor a gyerekek állapota jelentősen romlott, az egész családot visszavitték a kórházba az éjszaka folyamán. Röviddel ezután mindkét gyermek meghalt, majd végül az anya is.