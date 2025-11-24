Az idei nyári szezonban az UNION Biztosító adatai szerint a külföldön betegség, baleset, poggyász eltűnése vagy autó meghibásodása miatt anyagi kárt szenvedő utazók ellátásának és kártérítésének átlagos költsége elérte a 250 ezer forintot.

Az utasbiztosításokból származó díjbevétel az MNB adatai alapján az idei második negyedévben több mint 14 százalékkal nőtt, 10,8 milliárd forintra. Az UNION az idei szezonban több mint 100 ezer egyéni utasbiztosítást értékesített, az ügyfelek átlagosan 11 napra, 12 ezer forint körüli díjért kötöttek biztosítást.

A biztosító segélyvonalát nyáron hetente átlagosan 461, csúcsidőszakban pedig 610 ügyfél hívta. Jelentős anyagi kárral járó esetek is előfordultak: például egy gyermek súlyos kiszáradással kórházba került Törökországban, ahol az ellátás 900 eurós költségét a biztosító fedezte. Egy másik ügyfélnek egy szálka műtéti eltávolítása több ezer eurós költséget jelentett, míg egy súlyos gerinctörés kezelése és business osztályú hazaszállítása majdnem 20 millió forintba került. Bár idén nem volt mentőrepülős hazaszállítás, korábban ez több tízmilliós költség is lehetett – mondta Szabó Tamás, az UNION Biztosító utasbiztosítási üzletágának vezetője.

Az utasbiztosítás nem csak orvosi eseteket fedez, hanem poggyász eltűnés, járatkésés, autó meghibásodás esetén is kompenzációt nyújt, valamint egyes biztosítási csomagok a házi kedvencek külföldi orvosi ellátását is fedezik.

A biztosító hangsúlyozta, hogy utazás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni a biztosítási feltételeket, különösen az előzetesen fennálló betegségek kezelésének fedezetét, valamint azt, hogy a választott biztosítás felszámít-e pótdíjat például Törökországban vagy Egyiptomban megnövekedett egészségügyi költségek miatt.