Egy Európa szerte mély megdöbbenést okozó támadással kapcsolatos per indult Berlinben, ahol még januárban egy 19 éves szíriai menekült

kegyetlen hidegvérrel támadt rá egy spanyol turistára az egyik zsidó emlékhelynél.

Wassim Al M.-et kalapban, sálban és napszemüvegben vezették be a berlini tárgyalóterembe, hogy ne legyen felismerhető a sajtóban megjelent fotókon.

De az emberek felháborodása így is hatalmas, mivel kiderült: a lipcsei menekültszálláson hónapokig élő, és a környéken dolgozó férfi elkötelezett ellensége a nyugati életformának, ezért már érkezése óta mészárlást tervezett.

Mindenáron rá akart támadni valakire

A német hatóságok viszont csak akkor figyeltek fel, amikor a balkáni útvonalon 2023 elején érkezett menekült feltöltött egy videót a Facebook-fiókjára egy machetéről, és arról érdeklődött, hol lehet ilyen fegyvert vásárolni. Nem sokkal később online vásárolt is egy 16 centiméter hosszú, görbe pengéjű kést.

Szörnyű tettét idén február végén követte el, amikor egy reggel felszállt a német fővárosba tartó vonatra, hogy felkeresse a Berlin-Mitte-ben lévő Holokauszt-emlékművet, amit az európai meggyilkolt zsidók emlékére emeltek.

Biztos volt benne, hogy

ott találni fog egy vétlen áldozatot, bárkit, akin kitöltheti antiszemita gyűlöletét

– áll az ügyészségi vádiratban.

Esélye sem volt a gyanútlan turistának

A Berliner Zeitung idézi: a spanyol áldozat, Iker M. két barátjával együtt éppen akkor látogatta meg az emlékhelyet, először jártak a német fővárosban.

A turistának esélye sem volt elmenekülni a támadás elől: a lesben álló elkövető

hátulról megragadta a bal vállát, és késsel 14 centiméter hosszú vágást ejtett a torkán.

Ezután "Allahu Akbar" felkiáltással elrohant a helyszínről, abban a hitben, hogy – iszlamista indulatát kiélve – sikerült megölni a szerencsétlenségében rosszkor rossz helyen megjelent férfit.

Az áldozatot a helyszínen azonnali orvosi ellátásban részesítették, és bár súlyos vérveszteség érte, túlélte a borzalmakat – számol be a lap. Ugyanakkor, a 31 éves férfi tartós idegkárosodást szenvedett el, és a trauma miatt még hónapokig terápiára jár.

Egy lipcsei összeszerelő üzemben dolgozott

Az eset azért is kapott nagy visszhangot, mert a közvélemény szerint jól példázza a radikalizálódott bevándorlók jelentette fenyegetést, amire egyre határozottabb megoldásokat követelnek a németeknél.

A fiatal tettes az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet dzsihádista ideológiájában hitt, és miközben egy autógyártó cég lipcsei összeszerelő üzemében kereste a kenyerét, szigorúan elutasította a nyugati társadalmak „szabadságalapú életmódját”.

A tettét pedig a „hitetlenek elleni szent háború” és az motiválta, hogy Európa szívében kioltsa egy olyan áldozat életét, aki a szabad társadalmat képviseli. Ezzel ráadásul utóbb úgy dicsekedett a rendőröknek, hogy „sikerült lefejezni egy izraelinek tűnő személyt”.