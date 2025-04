Donald Trump szerint Kína megállapodást akar az Egyesült Államokkal – az elnök erről újságírók előtt beszélt a Fehér Háznál azt követően, hogy 125 százalékra emelte a Kínával szembeni vámokat, miközben

számos más ország esetében 90 napra felfüggesztette a viszonossági vámok alkalmazását szerdán.

Az elnök részben azzal magyarázta a viszonossági vámok alkalmazásának felfüggesztését Kínán kívül gyakorlatilag minden partner esetében, hogy az elmúlt napokban az emberek kissé „félőssé” váltak azok bevezetésének lehetséges következményei miatt, valamint a kötvénypiacok mozgása is „finnyássá” tett embereket.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter azt ígérte, hogy az Egyesült Államok jó hiszemben tárgyal majd, minden partnerrel külön, ezekben pedig Donald Trump is részt vállal.

A kínai ellenállással kapcsolatban Scott Bessent úgy fogalmazott, hogy Peking „öngólt” lőtt, de hozzátette, hogy a kialakult konfliktust nem nevezné vámháborúnak.

Lángra lobbant a tőzsde

Miután Trump bejelentette a vámok felfüggesztését, az amerikai tőzsdék felrobbantak.

8 százalékos pluszban, az S&P 500 pedig 6 százalékkal lőtt ki.

Állítólag Jamie Dimon befektetőknek írt levele volt az, ami meggyőzte Trumpot, a JPMorgan vezérigazgatója ebben figyelmeztetett a recesszió nagy esélyére és az importvámok miatt erősödő inflációs kockázatokra. Szóval most minden részvénybefektető hálás lehet Dimonnak.

Az euró-forint árfolyam pedig úgy szakadt le mint egy lift 409-ről 406-ra.

Behúzta a féket az Amazon

Mindeközben az Amazon Inc. törölte a megrendelését több kínai és más ázsiai termékre. A Jeff Bezos alapította vállalat minimalizálni akarja a Donald Trump által széles körben bevezetett amerikai vámok hatását, melyek leghangsúlyosabban a Kínából érkező importot sújtják.

Az e-kereskedelemre specializálódott techcég rendelésében strandszékek, rollerek, légkondicionálók és egyéb, Amazon által árult termékek szerepelnek. Ezekre mondtak most nemet.

Az Amazon februárban közzétett éves jelentésében

már kockázati tényezőként jelölte meg a nemzetközi kereskedelmi vitákat.

Az azonban most még nem világos, hogy a visszamondások mennyire kiterjedtek, és hányféle árut érintenek.

Bepánikoltak az amerikaiak

Kőkemény fogyasztói roham kezdődött az Egyesült Államokban, az amerikai elnök tarifaterhei szülte pánikvásárlás láttán viszont a közgazdászok nem tanácsolják az eladósodást.

A vásárlási láz már röviddel azelőtt kitört, hogy Donald Trump vámmal sújtott minden importterméket. Az amerikaiak jelesül

bútort,

elektronikai eszközöket

és alkoholt

vásárolnak, mielőtt a méretes behozatali tarifákat a saját pénztárcájukon is megéreznék.

Amerikai közgazdászok biztosra veszik, hogy az Egyesült Államokban megdrágulnak a mindennapos cikkek, és azt valószínűsítik, hogy az amerikai gazdaság recesszióba süllyed majd.