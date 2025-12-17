A 2025. év legnagyobb foglalkoztatási kihívása volt a csökkenő munkalehetőségek mellett a hatékony foglalkoztatás, a szakmunkások, a mérnökök megtartása – mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetség (ÉVOSZ) elnöke.

Az építőiparban tapasztalható szakmunkás és mérnökhiány, a fluktuáció, a generációváltás, valamint a képzési és utánpótlási nehézségek egyszerre jelentkeznek. Az építőipar munkaerőpiaci kihívásainak kezelésére alakult az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) Humán Erőforrás (HR) Munkacsoportja, amelynek célja, hogy ágazati szinten erősítse a humánerőforrás-terület szakmai együttműködését, és hosszú távon támogassa az építőipar versenyképességét és vonzerejét.

A szakik is a könnyebbik utat keresik

A foglalkoztatás és a munkaügyi problémák jelentős kihívást jelentenek az ágazatban. A dolgozók jellemzően nem a teljesítményük arányában vannak fizetve, általános az órabéres foglalkoztatás. Az építőipar a 2018-2022 évek során 100 ezer embert vett fel. Ez sajnos együtt járt azzal, hogy nagy számban jöttek olyanok is dolgozni, akik az építőipari rendhez, fegyelemhez, szakmaisághoz nincsenek hozzászokva, és csak minimális szakmai ismeretekkel rendelkeznek. Ráadásul a munkaerő egy része szívesebben megy oda dolgozni, ahol „puhább” feltételekkel találkozik.

Az öregedő, nyugdíjkorú szakmabeliek benntartása az építésgazdasági folyamatokban nélkülözhetetlen, valamint a nők foglalkoztatását elősegítő folyamatok kidolgozása is időszerű.

Az építőipar nemzetközi trendjei alapján látható, hogy az ágazatra az Európai Unióban jellemző munkaerőhiány miatt a munkaadóknak tartósan versenyezniük kell más országok vállalataival is mind a belföldi, mind pedig az exportpiacokon is.

Mindezek a kihívások rendszerszintű, összehangolt HR-megközelítést igényelnek. Ennek érdekében az ÉVOSZ tagszervezetek HR szakemberei munkacsoportot hoztak létre, melynek december 9-i alakuló ülésén közösen megfogalmazták azokat a stratégiai célokat és prioritásokat, amelyek mentén a munkacsoport a jövőben működni kíván.

A HR Munkacsoport olyan szakmai platformként jött létre, amely lehetőséget biztosít a jogszabályváltozások – különösen az uniós bértranszparencia irányelv – közös értelmezésére, a jól működő vállalati gyakorlatok megosztására, valamint ágazati ajánlások és döntés-előkészítő javaslatok kidolgozására az ÉVOSZ számára. A munkacsoport célja továbbá az építőipar humánpolitikai fejlesztéseinek támogatása, a munkaerő-megtartó képesség javítása, valamint az ágazat munkáltatói imázsának erősítése.

Az alakuló ülésen kiemelt figyelmet kapott az építőipari HR jelenlegi „ellentmondásos” helyzete: miközben a megrendelések visszaesése tapasztalható, a képzett és minőségi munkaerő hiánya továbbra is komoly kihívást jelent. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a képzés, az utánpótlás-nevelés, a duális képzési formák, az életpályamodellek, valamint a HR digitalizációja kulcsszerepet játszanak a fenntartható megoldások kialakításában.

Az ÉVOSZ célja, hogy az újonnan megalakult HR Munkacsoport segítse elő az építőipar munkaerő kihívásainak kezelését, erősítse a tagszervezetek közötti szakmai párbeszédet, és hosszú távon támogassa az ágazat megújulását és versenyképességét.