A YouGov felmérése szerint a Munkáspártra szavazók 73 százaléka visszacsinálná a Brexitet. Ennél is nagyobb arányban, 80 százalékban minimum az EU vámuniójába léptetnék vissza Nagy-Britanniát. Szintén nagy, 73-78 százalékos arányban támogatnák ezeket a kezdeményezéseket a Liberális Demokraták és a Zöldek szavazói is.

Ezzel szemben a legnagyobb ellenzéki erő, a Konzervatív Párt szavazóinak csak a 25 százaléka támogatná a visszatérést az EU-ba, 39 százaléka pedig a vámunióhoz való újracsatlakozást.

A munkáspárti kormány nem kívánja visszaléptetni az országot sem az EU-ba, sem annak egységes belső piacába. Ugyanakkor Keir Starmer miniszterelnök többször is arról beszélt, hogy szorosabbra kívánja fűzni a kapcsolatot az EU-val – ezt mutatja, hogy 2027-től ismét csatlakoznak az Erasmus-programhoz –, az utóbbi hetekben pedig ő és a kormány tagjai is élesen bírálták a Brexitet.

Starmer nemrég egy londoni pénzügyi eseményen „zabolátlan, de teljesítetlenül maradt ígérgetések” eredményének nevezte a Brexit‑népszavazást, és elhibázottnak az elképzelést, hogy a kilépés minden brit problémát megold.

David Lammy miniszterelnök‑helyettes szerint „valótlanságokkal házaltak” a Brexit‑pártiak, és a kilépés súlyos gazdasági károkat okozott azzal, hogy Nagy‑Britanniát elszakította egy fontos piacától – írja az MTI.