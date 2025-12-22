A YouGov felmérése szerint a Munkáspártra szavazók 73 százaléka visszacsinálná a Brexitet. Ennél is nagyobb arányban, 80 százalékban minimum az EU vámuniójába léptetnék vissza Nagy-Britanniát. Szintén nagy, 73-78 százalékos arányban támogatnák ezeket a kezdeményezéseket a Liberális Demokraták és a Zöldek szavazói is.
Ezzel szemben a legnagyobb ellenzéki erő, a Konzervatív Párt szavazóinak csak a 25 százaléka támogatná a visszatérést az EU-ba, 39 százaléka pedig a vámunióhoz való újracsatlakozást.
A munkáspárti kormány nem kívánja visszaléptetni az országot sem az EU-ba, sem annak egységes belső piacába. Ugyanakkor Keir Starmer miniszterelnök többször is arról beszélt, hogy szorosabbra kívánja fűzni a kapcsolatot az EU-val – ezt mutatja, hogy 2027-től ismét csatlakoznak az Erasmus-programhoz –, az utóbbi hetekben pedig ő és a kormány tagjai is élesen bírálták a Brexitet.
Starmer nemrég egy londoni pénzügyi eseményen „zabolátlan, de teljesítetlenül maradt ígérgetések” eredményének nevezte a Brexit‑népszavazást, és elhibázottnak az elképzelést, hogy a kilépés minden brit problémát megold.
David Lammy miniszterelnök‑helyettes szerint „valótlanságokkal házaltak” a Brexit‑pártiak, és a kilépés súlyos gazdasági károkat okozott azzal, hogy Nagy‑Britanniát elszakította egy fontos piacától – írja az MTI.
Összeroppantotta a briteket a BrexitA brit költségvetés a 2024-2025-ös pénzügyi évben 90 milliárd font (több mint 39 ezer milliárd forint) – naponta 247 millió font – adóbevételtől esett el. Az EU-ba irányuló brit áruexport értéke 20 százalékkal, a brit üzleti magánszektorban végrehajtott beruházások értéke csaknem 14 százalékkal esett és Brexit óta 16 400 brit kisvállalat teljesen beszüntette kivitelét az Európai Unióba az export megnövekedett költségei és adminisztratív terhei miatt. Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
