Az Egyesült Államok és Ukrajna eredményesnek nevezte a Miami-i tárgyalásokat az áttörés hiánya ellenére. Steve Witkoff azt mondta, hogy a tárgyalások „produktívak és konstruktívak” voltak, de úgy tűnik, továbbra sem történt jelentős áttörés az orosz–ukrán háború lezárására irányuló erőfeszítésekben.

Donald Trump különmegbízottja az európai szövetségesekkel folytatott három napos megbeszélés után közös nyilatkozatot adott ki Rusztem Umerov ukrán főtárgyalóval – tudósított a BBC.

A két fél közölte, hogy a találkozó középpontjában egy 20 pontos terv állt, egy „többoldalú biztonsági garanciakerettel, egy Ukrajna számára kidolgozott amerikai biztonsági garanciakerettel és egy gazdasági és jóléti tervvel” kapcsolatosan, ezeket hangolták össze.

Külön tárgyalások folytak Miamiban az Egyesült Államok és Kirill Dmitrijev orosz megbízott között.

„Közös prioritásunk a gyilkosságok megállítása, a biztonság garantálása, valamint az Ukrajna talpra állásához, stabilitásához és hosszú távú jólétéhez szükséges feltételek megteremtése” – áll Witkoff és Umerov közleményében.

Korábban a 28 pontos amerikai béketerv megdöbbentette Ukrajnát és európai szövetségeseit, amiért úgy tűnt, hogy az Oroszországot részesíti előnyben, amely közel négy évvel ezelőtt teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen. Erről itt írtunk >>>

Witkoff elmondta, hogy orosz képviselők találkoztak vele és más amerikai tisztviselőkkel Dél-Floridában, köztük Trump vejével, Jared Kushnerrel. Hozzátette, úgy érzi,

„Oroszország továbbra is teljes mértékben elkötelezett az ukrajnai béke megteremtése mellett”.

Elégedettnek mutatkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, aki vasárnap esti videóüzenetében arra is felhívat a figyelmet, hogy a dél-ukrajnai Odessza megye elleni orosz támadások fokozása nem mutat nem mutat hajlandóságot a háború lezárására. Zelenszkij szerint egyértelmű, hogy Moszkva megpróbálja elvágni Ukrajnát a Fekete- tengertől.

Trump folyamatosan nyomást gyakorol Ukrajnára és Oroszországra, hogy megállapodásra jussanak a háború befejezéséről, de a két ország eddig nem tudott megegyezni fontos kérdésekben, mint hogy Moszkva megtarthassa a már elfoglalt ukrán területeket.

Az amerikai hírszerzési jelentések továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök vissza akarja szerezni Európa azon részeit, amelyek a volt szovjet birodalomhoz tartoztak – közölte hat, az amerikai hírszerzést ismerő forrás a Reuters hírügynökséggel.

Mindez azután történt, hogy Putyin a BBC Steve Rosenbergnek adott interjújában kijelentette, hogy Ukrajna után nem lesznek háborúk, ha Oroszországgal tisztelettel bánnak.

Eközben egy ukrán dróntámadás két hajót és két mólót rongált meg Oroszország déli Krasznodar régiójában – közölték orosz tisztviselők hétfőn. A kár nagy tüzet okozott, de az orosz hatóságok szerint a teljes személyzetet biztonságosan evakuálták.