A két csarnok fejlesztése az osztrák–magyar–szlovák hármashatár közelében, egy közvetlenül az M1-es autópálya mellett fekvő területen valósul meg. Az első épület várhatóan 2026 tavaszára, a második 2026 harmadik negyedévében készül el, így a Fiege egymásra épülő ütemekben bővítheti hazai kapacitásait. A lokáció különleges elhelyezkedésének köszönhetően, azonnali nemzetközi hozzáférést biztosít, ami különösen előnyös a regionális disztribúcióval foglalkozó vállalatok számára.

„A mosonmagyaróvári előbérleti siker egy a Fiege-vel hosszú évek óta fennálló, kiváló üzleti kapcsolaton alapul, melyet nagy becsben tartunk és amitől további lehetőségeket remélünk” – mutatott rá Kemenes László, a Panattoni Hungary ügyvezető igazgatója.

Hozzátette: a Panattoni Park Moson még iparági szinten is kivételes értékajánlatot kínál a logisztikai szolgáltatók számára. A logisztikai park fejlesztésénél kiemelt hangsúlyt kap a fenntarthatóság, amelynek célja a BREEAM „Excellent” minősítés megszerzése, valamint Magyarország egyik első elektromoskamion-parkolójának és töltőállomásának kialakítása.

A Panattoni Park Moson a Panattoni Hungary ötödik hazai beruházása. A projektek a Recorde Panattoni RPM Ingatlanalapokban valósulnak meg, amelyeket a Concorde Csoport ingatlanalapkezelő leányvállalata, a Recorde Alapkezelő Zrt. kezel.