Az Anna's Archive nyílt forráskódú keresőmotor blogbejegyzése szerint egy kalózaktivista csoport lekérdezte és közzétette a Spotify metaadatait. A jelentés szerint a lopott adatok között 256 millió sornyi zeneszám-metaadat, valamint 86 millió hangfájl található, melyeket Peer-to-Peer hálózatokon, összesen 300 terabájtnyi torrentben kezdtek el terjeszteni.
A jelentés szerint december 21-ig bezárólag csak a metaadatok kerülték nyilvánosságra, a zenefájlok nem – írja a Billboard.
Azóta a Spotify egy közleményt adott ki, amelyben azt írta, hogy azonosították és letiltották azokat a rosszindulatú felhasználói fiókokat, amelyek jogellenes adatgyűjtésben vettek részt. Elmondásuk szerint a fentieken túl új védelmi intézkedéseket is bevezettek az ilyen típusú támadásokkal szemben, és aktívan figyelik a gyanús viselkedéseket a továbbiakban is.
