Az amerikai Igazságügyi Minisztérium közölte, hogy visszaállítottak egy, az Epstein-aktákból eltávolított fényképet, amely Donald Trump elnök képét tartalmazza – írta a CNN.

A kép egy íróasztalfiókot ábrázol, amelyben számos fénykép található, köztük az egyiken Trump, Jeffrey Epstein munkatársa, Ghislaine Maxwell és mások láthatók. A kép péntek késő este került nyilvánosságra az Igazságügyi Minisztérium Epsteinhez kapcsolódó dokumentumgyűjteményének részeként, szombaton pedig eltűnt a weboldalról. Az X-nek vasárnap kiadott közleményében az Igazságügyi Minisztérium azt közölte, hogy a képet eltávolították, amíg a hivatal megállapítja, hogy szükség van-e további kitakarásra az áldozatok védelme érdekében.

A felülvizsgálat után megállapították, hogy nincs bizonyíték arra, hogy Epstein áldozatai szerepelnének a fényképen, és azt mindenféle módosítás vagy kitakarás nélkül újra közzétettük – áll a friss közleményben.