Az amerikai Igazságügyi Minisztérium közölte, hogy visszaállítottak egy, az Epstein-aktákból eltávolított fényképet, amely Donald Trump elnök képét tartalmazza – írta a CNN.
A kép egy íróasztalfiókot ábrázol, amelyben számos fénykép található, köztük az egyiken Trump, Jeffrey Epstein munkatársa, Ghislaine Maxwell és mások láthatók. A kép péntek késő este került nyilvánosságra az Igazságügyi Minisztérium Epsteinhez kapcsolódó dokumentumgyűjteményének részeként, szombaton pedig eltűnt a weboldalról. Az X-nek vasárnap kiadott közleményében az Igazságügyi Minisztérium azt közölte, hogy a képet eltávolították, amíg a hivatal megállapítja, hogy szükség van-e további kitakarásra az áldozatok védelme érdekében.
A felülvizsgálat után megállapították, hogy nincs bizonyíték arra, hogy Epstein áldozatai szerepelnének a fényképen, és azt mindenféle módosítás vagy kitakarás nélkül újra közzétettük – áll a friss közleményben.
Kinyílt az Epstein-mappa, sokan akarnak most a föld alá bújniSzámos ismert közéleti személyiség és politikus neve is feltűnik az amerikai igazságügyi minisztérium által a törvény által megszabott határidőben pénteken nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban. Erről itt olvashat többet >>>
