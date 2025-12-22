Az építőipart 2026-ban is jelentős drágulás jellemezheti Magyarországon. Az Imperial Holding elemzése szerint

mintegy 17–19 százalékos áremelkedés várható

– vetíti előre közleményében az építőipari cég.

A 2025-ös kormányzati ösztönzők keresleti hullámot indítottak el, ami kapacitáshiányt és árnövekedést okozott.

– szögezték le.

Virág Gergő, az Imperial Holding tulajdonosa úgy fogalmazott, hogy a kiszámíthatóság, a fix áras szerződések és a gyors kivitelezés jelenthetnek megoldást a lakhatási kihívásokra.

A társaságnál a könnyűszerkezetes házak aránya 55 százalékra nőtt. A cég 2025-ben 27 százalékkal bővítette szerződésállományát, és gyártókapacitásának bővítését tervezi – árulták el.