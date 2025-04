Frissítés:

döcögve indult az ajánlatok összepárosítása a BÉT-en, negyed órával a nyitás után a BUX 4500 ponttal, 5,5 százalékkal erősödik

céláremelés érkezett a Richter részvényeire : a z HSBC 11 000 forintról 11 700 forintra emelte a Richter részvényeire vonatkozó célárfolyamot, az ajánlást pedig tartásról vételre módosította - írta reggel az Equilor

z HSBC 11 000 forintról 11 700 forintra emelte a Richter részvényeire vonatkozó célárfolyamot, az ajánlást pedig tartásról vételre módosította - írta reggel az Equilor a forint továbbra is gyengélkedik, már 405,3 forintot kérnek egy euróért

a blue chip részvények közül az OTP teljesít a legjobban, a bankpapír árfolyama több mint 6 százalékkal emelkedett

Donald Trump szerdai bejelentése a Kína kivételével minden országgal szemben kivetett vámok 90 napra való felfüggesztéséről megtette a hatását, világszerte szárnyaltak az éppen nyitva lévő tőzsdék. Az S&P 500 index 9,5 százalékos, a Nasdaq pedig 12,1 százalékos emelkedéssel fejezte be a kereskedést. A CNBC felidézte, a Második Világháború óta ez volt a harmadik legnagyobb napon belüli rali a tengerentúli tőzsdéken.

Az átmeneti időszakban alacsony, 10 százalékos általános vám lesz érvényben, az Európai Unió is ebbe a körbe tartozik.

Csütörtök reggel elszállt a japán piac is, a Nikkei 225 index 8,7 százalékkal került feljebb. Mivel Kínával szemben folytatódott a vámtarifa licit, a jelenlegi helyzet szerint már 125 százalékkal vámolják az Amerikába importált kínai árucikkeket, ezért nem meglepő, hogy a CSI 300 index kimaradt a felpattanásból.

A vámok szüneteltetésének hírére az olajárak több mint 4 százalékkal emelkedtek szerdán, visszapattanva a korábbi négyéves mélypontokról. A Brent határidős jegyzése 2,7 dollárral, azaz 4,2 százalékkal, hordónként 65,5 dollárra emelkedett.

A hír, hogy Donald Trump 90 nappal elhalasztja a vámok bevezetését jelentősen erősítette a forintot, mint ahogy más feltörekvő devizákat. Az euró-forint szerda este 409-ről csütörtök reggelre 402,5-ig erősödött, az elmúlt percekben viszont 404 fölé ugrott a jegyzés. A hamarosan kezdődő Kormányinfón elhangzottaknak lehet hatása a forintra, mint ahogy a délutáni amerikai inflációs adatoknak is.

A határidős indexek alapján 7 százalék, vagy afeletti emelkedéssel nyithatnak Európa vezető indexei.

Szerda este a Reuters még arról írt, hogy amerikai csúcsvállalatok vezetői, köztük Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója győzte meg az elnököt, csütörtökön új narratívával jelentkezett a New York Times. Állítólag a végsőkig kitartó Trump az amerikai kötvényhozamok váratlan emelkedése miatt dobta be a törölközőt. Ekkor vált világossá, hogy ezt a kockázatot már nem érdemes vállalni. A túl magas kötvényhozam nagyon megdrágította volna a tavasszal lejáró papírok újrafinanszírozását, másrészt olyan pénzügyi válsághoz vezethetett volna (hogy már nem csak a részvény- de a kötvénypiacokról is menekült a tőke), ami ellentétben a 2008-as krízishez, egyetlen emberhez lett volna köthető.