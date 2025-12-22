A tervek szerint 2026 őszén lép életbe az új KRESZ, amelyek szinte minden közeledők érintenek az autósoktól a gyalogosokon át egészen a biciklizőkig és a rolleresekeig.

A nool.hu összegzése szerint az autósokra vonatkozó főbb szabályváltozás közt lehet az, hogy bizonyos autópálya-szakaszokon 140 km/h lehet a sebességhatár a személyautók esetében, amennyiben az út állapota és a forgalom megengedi ezt.

Emellett lakott területen kívül a buszok és teherautók egységesen 90 km/h-s maximális sebességhatárt kaphatnak, a kezdő autóvezetők pedig az első két évben nem vezethetnek 300 kW-nál nagyobb teljesítményű autót a tervek alapján.

Változhatnak az indexelés és a követési távolság szabályai is: irányváltás előtt legalább két másodperccel kötelező lenne az index használata, különösen hangsúlyosan autópályán. Emellett az autópályákon kötelező lenne betartani a minimum két másodperces követési távolságot.

A vészvillogó használata is új szabályokat kaphat, amivel a továbbiakban hirtelen, váratlan veszélyhelyzetek jelzésére szolgálna. Új fogalomként megjelenne a KRESZ-ben a védelmi sáv, amelyeket a kerékpárosok és a gyalogosok használhatnának – írja a lap.

A gyalogosoknak a továbbiakban tilos lenne a mobiltelefon használata, sőt, a kijelző nézegetése is, ha épp zebrán kelnek át, emellett pedig az idősebb, csökkent vezetési képességű sofőrök autóit figyelmeztető matricával jelölnék.