Az amerikai elnök „büszke embernek” nevezte Hszi Csin-ping kínai államfőt, ami megnehezíti, hogy tárgyalásba bocsátkozzon a vámokról kialakult vita közepette.

Trump pikk-pakk jutott el a 34 százaléktól 125-ig

Kínával azt követően mélyült el a vámok körüli konfliktus, hogy Donald Trump országonként különböző mértékű viszonossági vámrendszere a kínai árukra 34 százalékos vámot tartalmazott. Erre válaszul Kína pótlólagos 34 százalékos vámmal reagált. Ezt követően Trump bejelentette, hogy amiért Kína nem a tárgyalásos utat választotta további 50 százalékos vámmal sújtja Kínát, amire Peking további vámemeléssel reagált, immár 84 százalékra emelve az amerikai termékeket sújtó vámot. A végső amerikai lépés volt a vám 125 százalékra növelése – összegzett az MTI.

Donald Trump újságírói kérdésre a vita ellenére úgy nyilatkozott: a kínai TikTok tulajdonlásáról szóló tárgyalásokban eredményt vár, bár megjegyezte, hogy a jelenlegi helyzetben ebben késlekedés van.

Az elnök részben azzal magyarázta a viszonossági vámok alkalmazásának felfüggesztését Kínán kívül gyakorlatilag minden partner esetében, hogy

az elmúlt napokban az emberek kissé „félőssé” váltak azok bevezetésének lehetséges következményei miatt, valamint a kötvénypiacok mozgása is „finnyássá” tett embereket.

Hangsúlyozta, hogy ilyen körülmények között fontos a rugalmasság is.

Donald Trump az új amerikai vámrendszer bejelentése által elindított folyamat kapcsán azt hangsúlyozta, hogy fenntarthatatlan volt a külkereskedelem eddigi gyakorlata, ami az Egyesült Államok deficitjére épített.

„Valakinek meg kellett húznia a ravaszt, és én hajlandó voltam meghúzni”

– idézi az MTI Trumpot. Az amerikai elnök kilátásba helyezte azt is, hogy azon amerikai vállalatok számára kivételeket adjon a vámrendszeren belül, amelyeket a behozatali terhek súlyosan érintenek. Megerősítette azt is, hogy bizonyos szektorokra vonatkozóan továbbra is napirenden vannak különleges vámok, mint a gyógyszeripar és chipgyártás. Ezt azzal indokolta, hogy kritikusan fontos iparágakról van szó, amelyek amerikai termelési bázisát vissza akarja építeni, ehhez pedig a behozatalt vámokkal kell korlátozni.

Bessent: Peking „öngólt” lőtt

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter nem sokkal korábban a Fehér Ház előtt újságíróknak azt mondta, hogy a folyamat, ami szerdán a viszonossági vámok felfüggesztéséhez vezetett, az elnök stratégiájának része volt, amivel tárgyalóasztalhoz ültetett jelenleg már több mint 75 országot. Olyan államokról van szó, amelyek jelezték tárgyalási szándékukat az Egyesült Államokkal való kereskedelmi forgalom kiegyensúlyozására. Ahogy a miniszter mondta, korábban is azt volt az amerikai kormány üzenete, hogy azon ország, amely nem vezet be megtorló jellegű vámokat, engedményre számíthat, tárgyalások formájában.

Azt ígérte, hogy az Egyesült Államok jó hiszemben tárgyal majd, minden partnerrel külön, ezekben pedig Donald Trump is részt vállal. A kínai ellenállással kapcsolatban Scott Bessent úgy fogalmazott, hogy

Peking „öngólt” lőtt, de hozzátette, hogy a kialakult konfliktust nem nevezné vámháborúnak.

A pénzügyminiszter beszámolt arról, hogy Vietnám képviselőivel már szerdán zajlott tárgyalás, ami azért kiemelten fontos, mert a délkelet-ázsiai országgal folyó kereskedelemben kimagasló az amerikai deficit.

A kereskedelmi megbeszéléseket illetően úgy fogalmazott, hogy „minden az asztalon van”. Erre példaként azt említette, hogy az alku része lehet az, ha Japán, Dél-Korea és Tajvan valamilyen módon szerepet vállal az alaszkai cseppfolyósított földgáztermelésben, majd vásárlóként is megjelenik.