A gépjárműben hallgatott zene  tempója és intenzitása közvetlen hatással van a sofőr szívverésére, stressz-szintjére és vezetési magatartására, ezzel akár növelheti is a baleseti kockázatot – számolt be az Autószektor portál a szakértői vizsgálatok eredményéről.

A Dél-Kínai Műszaki Egyetem (SCUT) kutatásai egyenesen azt állapították meg, hogy a percenként 120  ütemszám feletti tempójú (BPM) zene hallgatása már rossz irányban befolyásolja a járművezetői teljesítményt.

A gyors tempójú zenéket hallgató sofőrök éberebbek voltak ugyan, ám gyakrabban hibáztak, nagyobb valószínűséggel lépték túl a sebességhatárokat, gyakrabban váltottak hirtelen sávot, mint azok, akiknek az autójában lágyabb, lassabb muzsika szólt.

A nyugodtabb dallamokat hallgatók óvatosabbak és kiszámíthatóbbak voltak az úton, egyenletesebb sebességet tartottak.

Az eredmények alapján az Insuranceopedia megvizsgálta a legnépszerűbb karácsonyi slágereket, és összeállította a vezetésre legveszélyesebb ünnepi dalok Top10-es listáját

Íme:

  1. Frosty The Snowman (172 BPM)
  2. All I Want For Christmas Is You (150 BPM)
  3. Feliz Navidad (149 BPM)
  4. Santa Claus Is Comin’ To Town (147 BPM)
  5. Happy Xmas (War Is Over) (146 BPM)
  6. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (143 BPM)
  7. Rudolph The Red-Nosed Reindeer (142 BPM)
  8. I Wish It Could Be Christmas Every Day (140 BPM)
  9. Have Yourself A Merry Little Christmas (137 BPM)
  10. I Saw Mommy Kissing Santa Claus (129 BPM)