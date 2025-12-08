A gépjárműben hallgatott zene tempója és intenzitása közvetlen hatással van a sofőr szívverésére, stressz-szintjére és vezetési magatartására, ezzel akár növelheti is a baleseti kockázatot – számolt be az Autószektor portál a szakértői vizsgálatok eredményéről.
A Dél-Kínai Műszaki Egyetem (SCUT) kutatásai egyenesen azt állapították meg, hogy a percenként 120 ütemszám feletti tempójú (BPM) zene hallgatása már rossz irányban befolyásolja a járművezetői teljesítményt.
A gyors tempójú zenéket hallgató sofőrök éberebbek voltak ugyan, ám gyakrabban hibáztak, nagyobb valószínűséggel lépték túl a sebességhatárokat, gyakrabban váltottak hirtelen sávot, mint azok, akiknek az autójában lágyabb, lassabb muzsika szólt.
A nyugodtabb dallamokat hallgatók óvatosabbak és kiszámíthatóbbak voltak az úton, egyenletesebb sebességet tartottak.
Az eredmények alapján az Insuranceopedia megvizsgálta a legnépszerűbb karácsonyi slágereket, és összeállította a vezetésre legveszélyesebb ünnepi dalok Top10-es listáját.
Íme:
- Frosty The Snowman (172 BPM)
- All I Want For Christmas Is You (150 BPM)
- Feliz Navidad (149 BPM)
- Santa Claus Is Comin’ To Town (147 BPM)
- Happy Xmas (War Is Over) (146 BPM)
- Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (143 BPM)
- Rudolph The Red-Nosed Reindeer (142 BPM)
- I Wish It Could Be Christmas Every Day (140 BPM)
- Have Yourself A Merry Little Christmas (137 BPM)
- I Saw Mommy Kissing Santa Claus (129 BPM)
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!