A gépjárműben hallgatott zene tempója és intenzitása közvetlen hatással van a sofőr szívverésére, stressz-szintjére és vezetési magatartására, ezzel akár növelheti is a baleseti kockázatot – számolt be az Autószektor portál a szakértői vizsgálatok eredményéről.

A Dél-Kínai Műszaki Egyetem (SCUT) kutatásai egyenesen azt állapították meg, hogy a percenként 120 ütemszám feletti tempójú (BPM) zene hallgatása már rossz irányban befolyásolja a járművezetői teljesítményt.

A gyors tempójú zenéket hallgató sofőrök éberebbek voltak ugyan, ám gyakrabban hibáztak, nagyobb valószínűséggel lépték túl a sebességhatárokat, gyakrabban váltottak hirtelen sávot, mint azok, akiknek az autójában lágyabb, lassabb muzsika szólt.

A nyugodtabb dallamokat hallgatók óvatosabbak és kiszámíthatóbbak voltak az úton, egyenletesebb sebességet tartottak.

Az eredmények alapján az Insuranceopedia megvizsgálta a legnépszerűbb karácsonyi slágereket, és összeállította a vezetésre legveszélyesebb ünnepi dalok Top10-es listáját.

Íme: