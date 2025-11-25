Hamarosan megjelenik a háziorvosok hatáskörének bővítéséről szóló rendelet - közölte Takács Péter. A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a vg.hu-nak azt mondta: a tárca kilenc új betegségcsoport kezelését delegálja a háziorvosokhoz, kompetenciáit jelentősen kiterjesztő rendelet az új listával együtt már nyomdában van, bármelyik pillanatban kijöhet. A kormány honlapjára feltöltött tervezetből pedig az derül ki, hogy a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

A részletektől beszámolva az államtitkár azt mondta:

ezentúl nem kell szakrendelésre küldeni a túlsúlyos betegeket, a háziorvos is felírhatja a fogyást elősegítő gyógyszereket (az SGLT‑2- és DPP‑4-gátlók alapvetően a cukorháztartás zavarainak kezelésére fejlesztették ki, ám mivel a betegek nagyon gyakran e zavar miatt híznak el, ezek a gyógyszerek súlycsökkentési céllal is felírhatók, immár a háziorvosok által is);

a legtöbb embert érintő intézkedés a diabéteszgyógyszerek felírását is háziorvosokhoz delegálja;

háziorvosi kompetenciába kerül többek között a PSA, a prosztataspecifikus antigén, a prosztatarák elsődleges jelző molekulája, ezt eddig csak szakrendelő vagy kórház urológus szakorvosa rendelhette, most pedig ezt a lehetőséget megkapják a házi orvosok is;

a GLP‑1-analógok, például a szemaglutid, azonban egyelőre még nem kerülnek háziorvosi kompetenciába: e készítmények a vércukorszintet - és az éhségérzetet - befolyásolják, de mivel viszonylag új gyógyszerek, a tárca szerint még szükséges a klinikai tapasztalatok gyűjtése;

ezenkívül minden más antidiabetikumot, amely eddig csak szakrendelőben volt elérhető, ezentúl a háziorvos is felírhat.

Az államtitkár közölte azt is, hogy az ugyancsak rövidesen megjelenő háziorvosi kompetencia-lista nem lesz közvetlenül része a rendeletnek, viszont minden évben felülvizsgálható lesz, így folyamatosan frissülhet azokkal az új gyógyszerekkel és diagnosztikai eljárásokkal, amelyeket célszerű a háziorvosok hatáskörébe utalni.

„A téma forró, mert nagyon sok embert érint, de azért is, mert közvetlenül a rendszert új alapokra helyező jogszabály kijövetele előtt vagyunk. A közlönybeli megjelenést én is nagyon várom, már vágom a centit. A szöveget már tördelik” - tette hozzá. Szerinte az új rendszerrel mindenki elégedett, „ez tipikusan olyan szituáció, amelyben mindenki, de legfőképp a beteg nyer”.