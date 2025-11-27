A covidnak komoly katalizátor szerepe volt a telemedicina szempontjából Magyarországon is – mondta Takács Péter a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára Digital Health Summiton.

A politikus úgy fogalmazott, hogy robbanásszerű fejlődés történt az egészségügyi informatikában, az a kérdés hogy mi az a módszertan, amit a hazai gyakorlatba be tudnak ültetni és ehhez hogyan alakítják ki a megfelelő jogszabályi környezetet és hogyan implementálják a technológiai újdonságokat.

Hatalmas változást hozott a pandémia

Példaként említette, hogy a covid alatt az e-recept forgalom jelentősen megemelkedett, naponta 800 ezer e-recept került be a felhőbe, és ma is ennyi e-receptet állítanak ki az orvosok. A távkonzultációk száma a járóbeteg szakellátásban 8 százalékra nőtt, de mára négy százalékra csökkent.

Az okoseszközökkel kapcsolatban kiemelte, hogy a jogalkotóknak észnél kell lenni, mert a magyar egészségügyi digitális térbe nem lehet bármilyen adatot beengedni, csak valid adatokkal rendelkező, hatóságok által engedélyezett kütyük adatai kerülhetnek be az EESZT-be, fogalmazott az államtitkár.

Az alapellátással kapcsolatban kiemelte, hogy egy elöregedett körzet struktúra van Magyarországon, idősödő háziorvosi karral, a háziorvosok átlagéletkora 60,2 év. Inhomogén a rendszer, évtizedek óta betöltetlen praxisokkal, ezt meg kell oldani, hiszen az alapellátás az amihez mindenkinek hozzáférést kell biztosítani, mert ha nincs homogén alapellátás, akkor a lakosság a magasabb szintű ellátáshoz is nehezebben férhet hozzá. Kitért arra is, hogy a háziorvosi ellátásban a betegek telemedicinális ellátásának aránya 15 százalék körül van.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint 2022-re a tagállamok többsége bevezette a telemedicina valamilyen formáját. A teleradiológiát 84 százalék, a távoli betegmonitorozást 77 százalék, a telepszichiátriai ellátást pedig 51 százalék alkalmazza.

Jelenleg az e-beutaló nem akkora sikersztori, mint az e-recept, az orvosok hetente átlagosan 240 ezret küldenek fel a felhőbe.

Korábban Rétvári Bence beszélt arról a konferencián, hogy a lakosság egy része nem szokott át az EgészségAblak applikációra, hiszen kétmillió időpontból naponta csupán 3100 időpontot foglalnak le az applikációban.

Ugyanakkor Takács Péter hangsúlyozta, hogy mivel nincs mindenkinek okos eszköze, ezért a 1812 call center funkcióját kibővítették, egészségügyi tudakozó helyett itt is lehet időpontot foglalni a szakellátásra, itt a call centerben hetente 12 ezer hívást fogadnak a kollégák.

Úgy fogalmazott az államtitkár, ésszel kell szabályozni a telemedicinát, Izrael, Szingapúr és Ausztrália lehet számunkra követendő példa. Ausztrália például az alapellátásban nagyon sok telemedicinális ellátást nyújt. Szingapúrban a személyre szabott gyógyászatban sokan használják az okos kütyüket, Izrael pedig az egészségügyi jogszabályok megalkotásában jár előttünk.