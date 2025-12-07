Eredetileg a reményről kívántam megosztani önökkel a gondolataimat, de a remény nálam éppen végleg kifogyott, így most az angyalokról fogok beszélni” – kezdte a Svéd Királyi Tudományos Akadémián az irodalmi Nobel-díjához kötődő előadását Krasznahorkai László. Az író a magas elismerést hivatalosan december 10-én veszi majd át.

A friss Nobel-díjas először arról beszélt, hogy az angyalok egykor az égi üzenetek hordozói voltak, és megjelenésükkel irányt, rendet és értelmet adtak a világnak. Ma viszont új angyalaink vannak.

"Nincs szárnyuk, nincs fényük, nincs üzenetük, egyszerű embereknek látszanak, némák, mégis különös módon jelennek meg az életünkben. Igaz, most már nem ők hozzák az üzenetet – nekünk kellene üzenni nekik. Az „új angyalok” valójában áldozatok; olyan lények (vagy talán emberek?), akiket a világ kegyetlensége sebzett meg vagy tett tönkre" - fejtegette az író az Index beszámolója szerint.

Az angyalok után pedig az emberi méltóságról beszélt. Felidézte az ember evolúció során bejárt útját, találékonyságát, alkotóképességét, ugyanakkor rámutatott: a feltalálások és hódítások mellett idővel elveszítettük a hitet, a közös tudást, az erkölcsi iránytűt.

Az ember olyan hatalmas erőre tett szert, hogy saját bolygóját is elpusztíthatná, miközben a jelenre szűkült emlékezettel egy bizonytalan jövő felé tart - figyelmeztetett.

Krasznahorkai László teljes beszédét a Nobel-díj hivatalos oldalán lehet magyarul is elolvasni.