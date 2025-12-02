Szokatlan politikai ingerültségről tanúskodó szóváltás alakult ki, miután múlt pénteken este nyolc körül a 444 egyik olvasójának a 11 hónapos gyermeke leesett az ágyról.

Történt ugyanis, hogy a baba beütötte a fejét, majd a síró gyermekkel az apuka, András beugrott a Szent János Centrumkórház gyermekügyeletére.

„Vaksötét, semmi sincs kivilágítva, táblákat nem látsz, olyan mint egy horrorfilm díszletei”

– jellemzi a látottakat a portál olvasója, aki beszámolt arról is, hogy nem volt fűtés, mindenki télikabátban ült és ezzel együtt kellett a babát pucérra levetkőztetni. Bár a gyereknek nem esett baja, s úgy egy óra alatt megjárták az egész ügyeletet. Az apukát azonban nem hagyta nyugodni a fűtés hiánya, így a Facebookon ráírt Takács Péterre. Az egészségügyi államtitkár pedig privát profiljával válaszolt is.

András:

„János kórház, gyermekügyelet, tegnap este

NINCS FŰTÉS

A jó Isten áldjon meg…

Hogy nézel tükörbe???”

Takács Péter:

Úgy bazmeg, hogy elromolhat bármi, amit használnak! Ha elhiszed, hogy Magyar Péter istencsászár parancsára majd a büdös életben SOHA SEMMI nem romlik majd el, akkor jó hülye vagy! A műszakisok dolgoznak rajta, amint tudják, megcsinálják.

– állt a politikus válaszüzenetében, melyre megjött a viszontválasz is.

András:

„És te vagy az eü miniszter ebben az országban, viccnek is rossz! ????”

Egy ponton pedig Takács Péter az alábbit üzente meg Andrásnak:

„Hidd el, nem direkt szopatjuk a kisgyerekes családokat.”

A laphoz ez az írásos szóváltás jutott el, s nem sokkal később Takács nyilvánosan reagált minderre:

A Magyar Péter által felhergelt sokadik tiszás troll „talált be" magán csatornáimon. Messenger üzeneteket küldözgetnek nem csak nekem, hanem a családtagjaimnak is. Redditen szervezik őket.

Az egyiknek szombat késő este már keményebb hangvételben is reagáltam, amikor azzal vádolt, hogy direkt teszem tönkre a fűtést a gyermekosztályokon. Bár politikusként sokat kell tűrni, és a szóhasználat részemről is kifogásolható volt, de a zaklatásnak is van határa!

– kérte ki magának a kormánypárti honatya, hozzátéve:

„Természetesen" a magánbeszélgetés eljutott a 444 című propagandalaphoz is, amelyik most szenzációként igyekszik majd tálalni a történteket, ártatlan választópolgári megkeresésként beállítva a szervezett akciót. Itt tartunk ma. Egy jobboldali emberrel szemben mindent lehet, és ha nem hagyja magát, reagál az agyament vádakra, akkor jöhet a kioktatás és az áldozatpóz. Mindezt szervezett akció keretében a liberális tolerancia nagyobb dicsőségére – áll a politikus keddi posztjában.

