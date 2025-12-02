Egy hipertireozisban, azaz pajzsmirigy-túlműködésben szenvedő nő nemrég azzal szembesült a gyógyszertárban, hogy a gyógyszeréből, amelyet szednie kell, két doboz, ami 200 szemnek, vagyis napi 6 szemnek felel meg, már 20 ezer forintba kerül, holott nem sokkal korábban még csak alig pár száz forintba került.

A Telexnek az érintett azt nyilatkozta, egyeztetett az orvosával, de azt mondták neki, hogy nincs semmilyen helyettesítő termék, csak a pajzsmirigyműtétről lehet szó, de az is abban az esetben, ha az értékei bizonyos szint alá csökkennek.

A beteg kommentjére Takács Péter azt válaszolta, az, hogy egy terméket a támogatotti körben tartanak-e, az kizárólag a gyártó döntésén múlik. Hozzátette, az utóbbi időben többször előfordult, hogy olyan készítmény gyártója döntött a TB-támogatás alóli kivonásról, ami csak nehezen helyettesíthető. a TB kezében nincs jogi eszköz, hogy a gyártót kötelezze.

A lap felidézi, hogy korábban is előfordult, hogy megszűnt egy fontos gyógyszer állami támogatása, amikor az egyetlen 6 éves kor alatt adható fulladás elleni gyógyszert törölte a támogatott listáról annak forgalmazója. A NEAK akkor azt nyilatkozta, hogy a forgalmazó töröltette a gyógyszert a listáról, és nem fordult hozzájuk áremelési kérelemmel, vagyis a forgalmazó maga döntött erről.