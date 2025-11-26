Miközben az USA, Ukrajna és Európa egy új béketerv alapjain dolgozik, a szavak szintjén is tombol a háborús hangulat a nagyhatalmaknál: az orosz állami propaganda szerint

„Európa vért követel” és egy „szörnyűbb jövőbeli háborúra”

készülhet, míg az amerikai alelnök saját republikánus párttársait támadja, mondván, hogy „undorítja” a kritikus hozzáállás a Trump-adminisztráció elképzeléseihez.

Kijev szerint eközben

az oroszok „terrorista válaszokat” adnak az amerikai béketervezetre,

a német kancellár pedig hűvösebben bár, de leszögezte: nem lesz béke egyik napról a másikra Ukrajnában, viszont Európa „végzetes pillanatban” van.

Orosz propagandisták pestist kívántak

A Welt oroszországi tudósítója az ottani reakciókból igyekszik leszűrni a Kreml álláspontját a legújabban formálódó békemegállapodásról, ám megállapítja: Moszkva keményvonalas politikusai feltűnően hallgatnak, viszont az állami média továbbra is az elmúlt hónapok bevált mintáját követi: a fő üzenetek szerint

a probléma nem az amerikaiakkal, hanem az európaiakkal és az ukránokkal van.

A központi narratíva szerint a gond nem az, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, hanem maga Ukrajna.

Az állami televízió hírműsorait az

„Európa vért követel” és „Európai sólymok provokációi”

címekkel látják el, míg Putyin azt is demonstrálni akarja, hogy a békemegállapodás számára nem szükségszerűség, hanem csupán egy lehetőség – foglalja össze a német lap.

Mint írják, a Kreml ura sejtelmes, ám a kormányközeli „háborús bloggerek” annál hangosabbak.

Például Alekszandr Koc, a Kremlhez kötődő orosz katonai újságíró a Telegramon közölte, hogy „továbbra is harcolni fognak” ahelyett, hogy egy „bűnszervezettel” tárgyalnának – utalva az ukránokra.

Az író és keményvonalas nacionalista Zakhar Prilepin pedig azt írta, hogy

„Mindannyiuknak” – azaz az ukránoknak és a Nyugatnak egyaránt – „pestist kíván".

Borisz Korcsevnyikov, az orosz ortodox propagandacsatorna, a „Szpas” vezetője sem fogta vissza magát, hanem az eddig megismert béketervek ostobaságáról beszélt,

„olcsónak, szégyenletesnek és árulónak”

nevezve azokat. Egyúttal olyan „jövőbeli háborúra” figyelmeztetett, amely „szörnyűbb” lesz, mint a jelenlegi.

Ukrajna terrorista válaszcsapásokat emleget

Oroszország hétfő este ismét megtámadta Kijevet, ami több emberáldozatot követelt – erre az ukrán vezetés úgy reagált: ezek

a „terrorista válaszok” a Kreml béketervvel kapcsolatos nézeteit mutatják.

A Kyiv Independent szerint az éjszakai légicsapások lakóépületeket is érintettek, robbanásokról és áramkimaradásokról érkeztek jelentések különböző kerületekből.

Az ukrán energiaügyi minisztérium a támadást „tömeges, kombinált támadásként” minősítette az energiainfrastruktúra ellen.

Trump helyettese már undorodik az övéitől

Eközben J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke ellentámadást indított: ezúttal saját pártján belül ment neki azoknak az amerikai republikánusoknak, akik óva intenek attól, hogy Trump túlzott engedményeket tegyen Vlagyimir Putyinnak az ukrajnai háborúban.

Vance hevesen védi kormánya intézkedéseit az X-en közzétett több bejegyzésében, és olyan szenátoroknak üzent nyersen, akik szerinte az Egyesült Államok súlyos problémái iránt nem mutatnak olyan szenvedélyt, mint amivel megkérdőjelezik a kormányzat stratégiáját a négy éve tartó kelet-európai konfliktus lezárására.

Szerinte ez „őrültség”, és mint fogalmazott:

„Undorít.

Mutassatok inkább egy kis szenvedélyt a saját országotok iránt!” – közölte az alelnök arra, hogy Mitch McConnell, a republikánus szenátus korábbi vezetője arra figyelmeztetett:

„Putyin egész évben azzal töltötte az időt, hogy bolonddá tegye Trump elnököt”.

A németek szerint nem lesz egyhamar megegyezés

Friedrich Merz hűti a kedélyeket, de leginkább a várakozásokat a gyors megoldással kapcsolatban.

A német kancellár nem számít ezen a héten áttörésre, szerinte a béke megteremtése egy „fáradtságos folyamat” lesz, főként, hogy nagy az aggodalom tőlünk nyugatabbra: az európai partnerek leginkább attól tartanak, hogy ezúttal is úgy alakulnak a dolgok, mint az elmúlt hónapokban már többször.

Eszerint: Trump elsietett békét akar, ezért lesből támad Ukrajnára és alábecsüli Putyint, ami pedig riasztja az európaiakat, miközben

a frontvonalban a gyilkolás töretlenül folytatódik

– foglalja össze a Morgenpost a német kormányfő gondolatait az angolai EU-csúcsot követően.