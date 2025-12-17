Hazugság az az állítás, hogy elkerülhetetlen az európai országok összecsapása Oroszországgal – jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök az MTI beszámolója szerint az orosz védelmi minisztérium vezetői testületének szerdai kibővített ülésén Moszkvában.
Putyin szerint a geopolitikai helyzet a világban továbbra is feszült, egyes régiókban pedig „egyszerűen kritikus".
Emlékeztetett, hogy a NATO-országok aktívan növelik és modernizálják támadó erőiket, új fegyvertípusokat hoznak létre és vetnek be, egyebek között a világűrben is.
Szavai szerint „Európában az emberek fejébe félelmeket sulykolnak egy Oroszországgal való elkerülhetetlen összecsapás miatt, mondván, hogy fel kell készülni a nagy háborúra."
Már nem egyszer elmondtam, hogy ez hazugság, lázálom, egyszerűen lázálom arról, hogy létezik valami képzeletbeli orosz fenyegetés az európai országokra nézve. De ezt teljesen tudatosan cselekszik
– hangoztatta az Ukrajnával háborúban álló ország államfője.
