Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök Minszkben, Mihail Jevrajev jaroszlavli terület kormányzójával folytatott találkozóján kijelentette, hogy az ukrajnai „huzavona” a közeljövőben véget ér.

„Azt hiszem, a közeljövőben véget vetünk ennek a tehernek Ukrajnában, és rendezzük a belügyeinket” – mondta Lukasenka. A találkozóról készült közvetítést a BELTA hírügynökség YouTube-csatornáján tették közzé.

A belarusz elnök azt is bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel megállapodtak egy nagysebességű autópálya építéséről. Kijelentette, hogy a „konfliktus” befejezése után a két fél olyan projektekre fog összpontosítani, amelyek javítják az emberek életminőségét.