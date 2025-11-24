A vita azután robbant ki, hogy Donald Trump előállt saját, 28 pontból álló béketervével, amelynek egyik legvitatottabb eleme Oroszország visszaengedése lenne a G8-as országcsoportba. Ezt az elképzelést sokan úgy értelmezik, mint kísérletet arra, hogy az Egyesült Államok újra szorosabbra fűzze kapcsolatait Moszkvával.

Oroszországot azt követően zárták ki a G8-ból, miután 2014-ben illegálisan annektálta a Krím-félszigetet. Az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Államok és Kanada részvételével működő csoport azóta G7 néven ismert.

Friedrich Merz ezúttal szokatlanul keményen üzent az amerikai elnöknek:

„Jelenleg nem látom, hogy a mai G7-csoport hat, az Egyesült Államokon kívüli tagja között lenne hajlandóság arra, hogy Oroszországot visszafogadják ebbe a csoportba”.

A német kancellár szerint mindaddig, amíg a Krím annektálása és az ukrajnai agresszió következményei nincsenek rendezve, a G7-en belül szó sem lehet teljes helyreállításról.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Trump korábban csütörtökig adott ultimátumot Volodimir Zelenszkijnek a béketerv elfogadására. Bár úgy tűnt, a határidő vészesen közeleg, Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap Genfben arról beszélt, hogy a tárgyalásokon „óriási előrelépést” értek el, így a határidő meghosszabbítása is lehetséges.

Eközben továbbra is kérdéses, hogy az európai javaslat miként garantálná Ukrajna biztonságát Oroszországgal szemben, amire Alexander Stubb finn elnök is rámutatott hétfőn, mondván: több kulcskérdés még mindig teljesen megoldatlan – írta meg a The Telegraph.