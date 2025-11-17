„Egy nehéz hétfő. Ködös, novemberi idő, keserű kávé, és egy álommal kevesebb. Erre ébredtünk ma” – írta hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök, minden bizonnyal a magyar labdarúgó válogatott vasárnapi kudarcára utalva.

A magyar csapat az utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett az írektől a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így harmadik lett a csoportjában és sorozatban tizedszer maradt le a vb-ről. Marco Rossi is megtörten nyilatkozott az MTI-nek a vereség után, mint fogalmazott: "Amióta kapitány vagyok, most érzem a legrosszabbul magamat." Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke pedig a Telex szerint interjúját megszakítva könnyek között távozott a stadionból.

A közismerten futball-rajongó kormányfő reggeli posztjában hasonló hangulatot vázolt, hozzátéve:

"De hiába fáj az ember szíve, hiába érzi igazságtalannak a sorsát, önsajnálatból nem lehet megélni. Meló van."

Ezzel utalt délelőtti programjára is: Orbán Viktor hamarosan Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével közösen tart sajtótájékoztatót. "A magyar kisvállalkozóknak ma garantáltan jó napja lesz" - utalt a várható bejelentésekre a miniszterelnök.