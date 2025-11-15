Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Miniszterelnöki Kabinetiroda tájékoztatása szerint közös sajtónyilatkozatot tesz november 17-én 10 órakor.

A mostani bejelentés témáját nem részletezték, a vállalatok működését érintő gazdaságpolitikai döntések mellett szóba kerülhet majd a minimálbér-emelés is. A hároméves bérmegállapodásnak megfelelően idén 9 százalékkal nőtt a minimálbér, jövő januártól 13 százalékos, 2027-től pedig 14 százalékos emelés van tervben.

Legutóbb a miniszterelnök és a kamarai elnök egy új hitellehetőséget jelentettek be a kis- és középvállalkozások számára: fix 3 százalékos kamatú hitelt, 150 millió forintos felső határral a Széchenyi‑kártya Program keretében.

Orbán Viktor és Nagy Elek ezt követően exkluzív interjút adtak az Economx Money Talks podcastnek, amiben nemcsak hazánk gazdasági helyzetéről, de a kormányzat rövid- és hosszú távú terveiről is beszélt a kormányfő. A beszélgetést itt tudja megnézni: