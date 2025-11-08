Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök népes delegációval látogatott Washingtonba, hogy Donald Trump amerikai elnökkel tárgyaljon. A két politikus a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatót, ahol szóba került többek között az orosz-ukrán-háború is. Az Orbán-Trump csúcson született megállapodásokról itt írtunk bővebben. A világhírű geopolitikai stratéga, George Friedman reagált lapunknak a megállapodásra, ahogy megtette Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is.

Orbán Viktor több amerikai politikust meghívott Budapestre, ahol szerinte lesz békecsúcs

A delegáció magyar idő szerint szombat délután indult el Budapestre, az odafelé vezető úthoz hasonlóan ezúttal is egy izlandi kitérővel. Orbán Viktor úton Izland felé tartott rögtönzött sajtótájékoztatót, amiről a beszámolót a landolást követően eljuttatták lapunkhoz is.

A kormányfő elárulta, hogy több amerikai politikust is meghívott Budapestre, és úgy vélekedett, hogy a budapesti békecsúcs is meg fog történni.

Október végén úgy tűnt, megvalósul a Putyin-Trump találkozó a magyar fővárosban, ám az végül meghiúsult az orosz államfő visszakozása miatt.

Orbán arról is beszélt, hogy Donald Trump és az Egyesült Államok támogatása sokat segít a magyar kormány békepárti álláspontjának megerősítésében. A kormányfő szerint az Európai Unióban csak Magyarország képviseli a béke oldalát, és szembemegy a 26 tagállammal, amiben jól jön az amerikai támogatás. De volt már ilyenre példa, citálta a miniszterelnök, a migrációval kapcsolatban is utólag látták be, hogy a magyaroknak volt igazuk. Trump megerősítése megkönnyíti Orbán Viktor dolgát, és komolyan vehetővé teszi azt, amit ő képvisel.

A miniszterelnök feltette a költői kérdést, ami szerint

ha Joe Biden került volna hatalomra, Magyarország kitarthatott volna-e békepárti álláspontja mellett anélkül, hogy nevetségessé, komolytalanná, súlytalanná válna, vagy akár bele is bukott volna a magányosságba. Donald Trump visszatérése az elnökségbe felért egy újraélesztéssel Magyarország számára. Óriási jelentősége van.

Orbán Viktor ismét hangsúlyozta: időkorlát nélküli mentességet kapott Magyarország az amerikai szankciók alól az orosz energiahordozók terén, így megóvták a lakosságot az 1000 forintos benzinártól, valamint attól, hogy télen a gázszámla két-háromszorosára emelkedjen. Beláthatatlan következményei lettek volna, ha nem jön létre ez a megállapodás, tette hozzá a kormányfő.

Amerikai pénzügyi védőpajzsot kapott Magyarország

Újságírói kérdésre arról is beszélt a miniszterelnök, az a terve, hogy Magyarország úgy vegyen részt a nemzetközi kavalkádban, hogy ismerjük az érdekeinket, a helyzetet, és mindenkit megelőzve hozzunk megfelelő döntéseket. Példaként említette az elmúlt tizenöt évből a migrációt, az alkotmánymódosítást, valamint a családtámogatást.

Orbán Viktor bejelentette, hogy kötött egy megállapodást Donald Trumppal egy pénzügyi védőpajzsról.

Ha bármilyen külső támadás érné Magyarországát, annak pénzügyi rendszerét, akkor szavukat adták az amerikaiak, hogy ilyen esetben meg fogják védeni a magyar pénzügyi stabilitást. Ez nagyon fontos dolog, mert ha például politikai célú vagy spekulációs támadás érné a magyar pénzügyi rendszert, akkor egy amerikai pénzügyi védőpajzsra számíthatunk. Így kalkulálom a jövőt.

Az 1956-os szabadságharcot is szóba hozta Orbán a repülőn, és megjegyezte, hogy az amerikaiak magukra hagyták akkor a magyarokat, de azóta például Ronald Reagan elnök is beszélt erről.

A harc Brüsszelben folytatódik Orbán Viktor szerint, ahol még egy energiacsatát meg kell vívni, mert érinti a magyar háztartásokat és vállalkozásokat. A magyar gazdaság számára létfontosságú, hogy elegendő forráshoz jusson.

Nyugodtan mondhatom, hogy vissza fogjuk szerezni az összes forintot, eurót vagy pennyt, ami megillet minket az európai költségvetésből. A felét már visszaszereztük. De azt is biztosan kijelenthetem, hogy ha nincs brüsszeli pénz, akkor van amerikai. Nem kell megijedni. A mostani tárgyalás eredménye, hogy nem lesznek finanszírozási problémáink. Későbbi beruházásokról is született megállapodás.

Energiaügyben egyébként versenyt futunk az idővel Orbán szerint. A kormányfő szerint ki vagyunk szolgáltatva az olaj és a gáz világpiaci áringadozásának, a szomszédban zajló háborúnak és az elhibázott brüsszeli szankciós politikának. Ebből csak úgy lehet kijönni, ha ezektől független energiaforrásokkal rendelkezel, mondta a miniszterelnök.

A napelemrendszer kulcskérdés, valamint hogy mögé ki tudjunk építeni 3-4 erőművet, ami garantálja a működést. Ez nem kevés pénz. A kormánynak van egy komplex energetikai stratégiája, ami lehetővé teheti, hogy ne függjünk másoktól - összegzett Orbán Viktor.

A kormányfő arról is szót ejtett, hogy Magyarország számára mindenből a legjobbat akarják, mindegy, hogy az orosz, amerikai vagy kínai. Így volt ez a koronavírus idején a vakcinákkal. A nukleáris technológiában van több olyan terület, amelyekben az amerikaiak járnak az élen Orbán szerint, és ezekben bekapcsolódnak a magyar nukleáris energiaiparba, tehát a legjobb technológia érkezik.

A következő évtized legfontosabb kérdése: adatszuverenitás

Orbán újságírói kérdésre elmondta, a következő évtized legfontosabb kérdése az adatszuverenitás lesz. Ennek egyik legfontosabb lába, hogy a nagy villamosenergia-igényű adatkezelő rendszereket hogyan tudjuk szuverén módon előállítani, azaz az ehhez kellő energia megteremtése kulcskérdés. Fontos, hogy az adatbázisaink energetikai oldalról ne legyenek kiszolgáltatottak.

Orbán arról is beszélt, hogy bár nemzetbiztonsági szempontok miatt nem árulhat el részleteket, de bizonyos fegyverrendszerek is elérhetővé válnak Magyarország számára az amerikai megállapodás keretében.

A miniszterelnök hozzátette: tárgyalt JD Vance alelnökkel is, akivel nagyobb hangsúlyt kapott a Balkán kérdése.