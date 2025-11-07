Az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata új szintre lépett, hangsúlyozta közleményében a budapesti amerikai nagykövetség, amelyben részletesen, számszerűsítve vették végig a Washingtonban aláírt együttműködési megállapodásokat.

Amerikai-magyar energetikai partnerség

Első helyen emelték ki az új amerikai-magyar energetikai partnerséget, amelynek keretében Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok nukleáris energiáról szóló szándéknyilatkozatot írt alá: a megállapodás kifejezi azon szándékunkat, hogy tárgyalásokat kezdeményezzünk a polgári nukleáris energiaiparban történő együttműködés előmozdítása érdekében, beleértve a kis moduláris reaktorokat (SMR) és a kiégett fűtőelemek tárolását.

Az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország együttműködnek annak érdekében, hogy Budapest egy kialakulóban lévő közép-európai SMR-piac központjává váljon, új transzatlanti iparágat indítva útjára piacvezető amerikai nukleáris innovatív megoldások felhasználásával.

Magyarország jelezte, hogy legfeljebb 10 SMR építését kívánja támogatni, amelynek értéke elérheti a 20 milliárd dollárt is.

A mai ülésen Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy megállapodás született az amerikai Westinghouse vállalattal amerikai nukleáris üzemanyag szállításáról a magyarországi Paks I atomerőmű számára. A megállapodás értéke megközelítőleg 114 millió dollár.

LNG-vásárlások: Magyarország vállalta, hogy amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárol, tovább diverzifikálva ezzel energiaforrásait. A szerződések értéke várhatóan megközelítőleg 600 millió dollár.

Utazás és határbiztonság

Magyarország vízummentességi programban való részvételének teljes körű helyreállítása, a legális utazás megkönnyítése a szigorú ellenőrzés fenntartása és a határbiztonság fokozása mellett.

Az American Airlines bejelentette, hogy 2026 májusától újraindítja a közvetlen, szezonális járatait Philadelphia és Budapest között, tovább erősítve ezzel a gazdasági és kulturális kapcsolatokat.

Védelmi együttműködés

A Katonai Információk Általános Biztonsága egyezmény (GSOMIA) megújítására irányuló tárgyalások megkezdése, amely jelzi a kétoldalú védelmi kapcsolatok szorosabbra fűzését, és Magyarország elkötelezettségét a nemzetbiztonsági infrastruktúra védelme iránt a rosszindulatú szereplőkkel szemben.

Katonai beszerzések

A magyar kormány bejelentette, hogy 700 millió dollár értékben kíván védelmi eszközöket vásárolni külföldi katonai értékesítés útján.

Polgári és kereskedelmi űrkutatási együttműködés

Magyarország október 22-én aláírta az Artemis-megállapodást. Ez tükrözi Magyarország űrkutatási törekvéseit, és kijelöli helyét a békés és átlátható űrhasznosítás mellett elkötelezett nemzetek egyre növekvő hálózatában.

A Fulbright partnerkapcsolat bővítése

Az amerikai függetlenség 250. évfordulójának 2026-os megemlékezése alkalmából a magyarországi Fulbright Bizottság a Pannónia Ösztöndíjprogrammal együttműködve kibővíti a John von Neumann Distinguished Award in STEM programot, hogy új képzési lehetőségeket biztosítson amerikai és magyar tudósok, valamint magyar diákok számára. A magyar kormány az Amerikai Egyesült Államok által biztosított finanszírozáshoz igazodva növeli a program éves támogatását.

Amerikai-magyar kutatás a mesterséges intelligencia etikus használatáról

A magyar kormány 1 millió dollárt biztosít az Amerikai Katolikus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közötti közös kutatási konzorcium létrehozására, amelynek célja a mesterséges intelligencia etikus használatának vizsgálata.

A tudomány és az innováció közös támogatása

A Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) együttműködési megállapodást írt alá az MIT Nemzetközi Tanulmányok Központjával (CIS) a tudomány és az innováció Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon történő előmozdítása érdekében. Az MIT–Magyarország HUNREN Seed Fund a CIS MIT Global Seed Funds programjának részeként támogatást nyújt kétoldalú utazások, workshopok és együttműködési találkozók finanszírozásához.