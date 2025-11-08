„A két vezető nehéz helyzetben van”

– jelentette ki az Economx érdeklődésére, Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök november 7-i, washingtoni tárgyalását értékelve, kontextusba helyezve George Friedman. A nemzetközi ügyekkel foglalkozó geopolitikai stratéga mindenekelőtt hangsúlyozta: Magyarországnak szüksége van az orosz olajra, az Egyesült Államoknak pedig arra, hogy Oroszország elfogadja a tűzszünetet és a jelenlegi frontvonalakon alapuló rendezést. Csakhogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ezt nem teheti meg, mivel nem sikerült legyőznie Ukrajnát.

A Geopolitical Futures alapító elnöke úgy véli, Trump nem akarja, hogy az Egyesült Államok katonailag beavatkozzon a háborúba, de nyilvánosan kínos helyzetbe került, miután biztosította, hogy megállapodásra juthat Putyinnal, de ez nem sikerült. „Válaszul arra kérte a többi országot, hogy ne vásároljanak orosz olajat. Még Kína is két nagy olajcégét arra kérte, hogy függesszék fel az orosz olajvásárlást” – emlékeztetett az elemző.

George Friedman kiemelte: Donald Trump megértőnek mutatkozott Magyarország orosz olajtól való függőségével kapcsolatban, rámutatva, hogy Magyarországnak nincs más választása, mivel nincs kikötője.

Ez nehéz volt Trump számára, ezért kíváncsi vagyok – anélkül, hogy tudnám – vajon megkérte-e Orbánt, hogy nyilvánosan bírálja Putyin hajthatatlanságát, tekintettel arra a nyomásra, amelyet más országokra gyakorol, és amelyre ő is rámutatott.

Gondolatmenetét azzal folytatta lapunknak Friedman, hogy „természetesen egyik vezető sem akarja gyengíteni a másikat, Donald Trump nyilvános megértése Magyarország szükségleteivel kapcsolatban ezt is mutatja. „De Trump még a barátainak is ritkán ad valamit ingyen, elképzelhető, hogy ezúttal valamilyen gesztust kért Orbán Viktortól” – vont mérleget a stratéga.

Orbán a rezsicsökkentésért ment, de más megállapodásokat is kötött

A Fehér Ház-i tárgyalásokat összegezve pénteki sajtótájékoztatóján Orbán Viktor ismertette: sikerült megvédeni a rezsicsökkentést. Ez azt jelenti, hogy teljes szankciómentességet kapott Magyarország a Török Áramlat és a Barátság vezetékre.

A miniszterelnök hírt adott arról is, hogy nukleáris együttműködést kötöttek az USA-val. Így a Westinghouse Electric Company bekapcsolódik Magyarország atomenergia-iparába. Elsőként fűtőanyagot vásárolunk a vállalattól, de a folytatásban a kis moduláris reaktorok esetében is amerikai technológiát alkalmazhatunk.

Orbán elmondta: az Egyesült Államoknak érdeke Magyarország pénzügyi stabilitása, ezért ebben számíthatunk Washington segítségére. Előrebocsátotta, hogy kialakítják az amerikai-magyar pénzügyi együttműködés új formáit. A kettős adóztatással kapcsolatban egyelőre nem született döntés, ugyanakkor hadi- és űripari együttműködésről is megállapodtak.

A miniszterelnök szerint Trump támogatásával újabb befektetések érkezhetnek Magyarországra az Egyesült Államokból. Erős alap, hogy már most is 1400 amerikai cég mintegy 100 ezer főt foglalkoztat az országban. A gazdasági megállapodások mellett Orbán az orosz-ukrán háború kapcsán szót ejtett arról is, hogy a budapesti békecsúcs továbbra is napirenden van, létre is jön, amint a feltételek adottak lesznek hozzá.