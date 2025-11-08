„A két vezető nehéz helyzetben van”
– jelentette ki az Economx érdeklődésére, Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök november 7-i, washingtoni tárgyalását értékelve, kontextusba helyezve George Friedman. A nemzetközi ügyekkel foglalkozó geopolitikai stratéga mindenekelőtt hangsúlyozta: Magyarországnak szüksége van az orosz olajra, az Egyesült Államoknak pedig arra, hogy Oroszország elfogadja a tűzszünetet és a jelenlegi frontvonalakon alapuló rendezést. Csakhogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ezt nem teheti meg, mivel nem sikerült legyőznie Ukrajnát.
A Geopolitical Futures alapító elnöke úgy véli, Trump nem akarja, hogy az Egyesült Államok katonailag beavatkozzon a háborúba, de nyilvánosan kínos helyzetbe került, miután biztosította, hogy megállapodásra juthat Putyinnal, de ez nem sikerült. „Válaszul arra kérte a többi országot, hogy ne vásároljanak orosz olajat. Még Kína is két nagy olajcégét arra kérte, hogy függesszék fel az orosz olajvásárlást” – emlékeztetett az elemző.
George Friedman kiemelte: Donald Trump megértőnek mutatkozott Magyarország orosz olajtól való függőségével kapcsolatban, rámutatva, hogy Magyarországnak nincs más választása, mivel nincs kikötője.
Gondolatmenetét azzal folytatta lapunknak Friedman, hogy „természetesen egyik vezető sem akarja gyengíteni a másikat, Donald Trump nyilvános megértése Magyarország szükségleteivel kapcsolatban ezt is mutatja. „De Trump még a barátainak is ritkán ad valamit ingyen, elképzelhető, hogy ezúttal valamilyen gesztust kért Orbán Viktortól” – vont mérleget a stratéga.
Orbán a rezsicsökkentésért ment, de más megállapodásokat is kötött
A Fehér Ház-i tárgyalásokat összegezve pénteki sajtótájékoztatóján Orbán Viktor ismertette: sikerült megvédeni a rezsicsökkentést. Ez azt jelenti, hogy teljes szankciómentességet kapott Magyarország a Török Áramlat és a Barátság vezetékre.
A miniszterelnök hírt adott arról is, hogy nukleáris együttműködést kötöttek az USA-val. Így a Westinghouse Electric Company bekapcsolódik Magyarország atomenergia-iparába. Elsőként fűtőanyagot vásárolunk a vállalattól, de a folytatásban a kis moduláris reaktorok esetében is amerikai technológiát alkalmazhatunk.
Orbán elmondta: az Egyesült Államoknak érdeke Magyarország pénzügyi stabilitása, ezért ebben számíthatunk Washington segítségére. Előrebocsátotta, hogy kialakítják az amerikai-magyar pénzügyi együttműködés új formáit. A kettős adóztatással kapcsolatban egyelőre nem született döntés, ugyanakkor hadi- és űripari együttműködésről is megállapodtak.
A miniszterelnök szerint Trump támogatásával újabb befektetések érkezhetnek Magyarországra az Egyesült Államokból. Erős alap, hogy már most is 1400 amerikai cég mintegy 100 ezer főt foglalkoztat az országban. A gazdasági megállapodások mellett Orbán az orosz-ukrán háború kapcsán szót ejtett arról is, hogy a budapesti békecsúcs továbbra is napirenden van, létre is jön, amint a feltételek adottak lesznek hozzá.