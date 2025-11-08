Magyar Péter és a Tisza Párt is reagált Orbán Viktor washingtoni utazására. A Tisza Párt szerint Magyarország jövőjét nem politikai látványintézkedésekkel, hanem stabil nemzetközi együttműködéssel kell megalapozni. A párt közleményében hangsúlyozta: hosszú távon kiegyensúlyozott, partneri alapú magyar–amerikai kapcsolatokra törekszik, nem pedig alárendelt, „vazallusi” viszonyra. Kiemelték, hogy 2026-ban különös jelentőséggel fogják ünnepelni az Egyesült Államok függetlenségének 250., valamint az 1956-os forradalom 70. évfordulóját.

„A tegnapi washingtoni út nem a magyarok sikere volt, hanem Orbán újabb személyes menekülőútja. Nulla siker, nulla hitelesség, nulla felelősség”

– írta bejegyzésében Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, aki a találkozót értékelve kemény szavakkal illette a kormányfőt.

A politikus úgy véli, „Egy újabb »történelmi sikerként« eladott semmi, ami mögött csak az ország további eladósítása és politikai színház áll. Orbán a magyaroknak járó uniós ezermilliárdokat nem tudja hazahozni, így az unokáink jövőjét is eladósítja.”

Az EP-képviselő szerint „Orbán korábban Kínának hajolt meg az akkugyárakkal, most épp Amerikának az atomerőművekkel. 466 milliárd forint elköltését vállalta egy év »szankciómentességért« cserébe: ennyire árazta be Amerika a magyar miniszterelnököt” – vélekedett.

Magyar Péter a közösségi oldalán azt is bejelentette, reagálva ezzel a washingtoni látogatásra, hogy szombaton Bátonyterenyére látogat, „ahol az emberek nem űrállomásra vágynak, hanem arra, hogy vonattal emberi körülmények között eljussanak Budapestre vagy Salgótarjánba”. Hozzátette, hogy a városban van olyan háziorvosi praxis, amely öt éve betöltetlen, a helyiek pedig aligha érzik a magyar űripar fejlesztésének hasznát – írja az Index.