Donald Trump és Orbán Viktor a Fehér Házban válaszolt az újságírók kérdéseire, ahol az amerikai elnököt arról is kérdezték, találkozik-e a közel jövőben Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten, és mikor érhet véget az ukrajnai háború.

Előbbiről azt mondta, arról is fognak tárgyalni, de ezt majd később jelenthetik be. Utóbbiról az amerikai elnök elmondta, szerinte nem is olyan hamar véget érhet az ukrajnai háború.

Orbán Viktor erre reagálva elmondta, szerinte Trump nagy erőfeszítést tesz a békéért, viszont szerinte a probléma, hogy Brüsszel és az európai országok nem támogatják ezt, és nem egységes a nyugati válasz.

Szerinte csak az amerikai és magyar kormány békepárti, mindenki más azt gondolja, Ukrajna megnyerheti a háborút a csatatéren. Ezután Donald Trump és Orbán Viktor között az alábbi párbeszéd zajlott le:

– Akkor szerinted Ukrajna nem nyerheti meg a háborút?

– Csodák még történhetnek

– válaszolt rá Orbán, amin mosolygott egyet Trump – vette észre az Index.