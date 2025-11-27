Szabadkára utazik Orbán Viktor, hogy Aleksandar Vucic elnököt megerősítse abban, hogy Magyarországa a stratégiai szövetségese. A kormányfő Facebook-oldalán azt írta:

„…az európai politika háborús zűrzavarában Magyarország és Szerbia számíthat egymásra. Szerb barátaink a szankciós politika miatt most bajban vannak. Szerbiában bekövetkezhet az, amit Magyarországon sikerült elkerülnünk: le kell állítani a legnagyobb olajfinomítót, ellátási nehézségek, sőt üzemanyaghiány rémképe fenyeget.”

Hozzátette, biztosítani fogja Vucic elnököt arról, hogy Magyarország mindent megtesz, hogy segíteni tudjuk Szerbia üzemanyag-ellátását.

Szijjártó Péter Belgrádban kijelentette, politikai megállapodás született Szerbiával az energiaellátás támogatásáról, miután a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Đedovićtyal egyeztetett, ezért a Mol decemberben 2,5-szeresére növeli a kőolaj és a kőolajtermékek szállítását Szerbiába. Erről itt írtunk többet >>>

Orbán Viktor eredetileg azért utazott volna Szeriába, mert a Pásztor István Alapítvány október végén neki és Aleksandar Vucicnak ítélte oda a Pásztor István-díjat. Az MTI akkor azt írta,

„Orbán Viktor a magyar és a szerb nemzet közötti történelmi megbékélés, valamint a jószomszédi viszony elmélyítésében, stratégiai partnerség építésében és erősítésében szerzett elévülhetetlen és meghatározó érdemeiért, míg Vucic a két nép közötti bizalom, együttműködés és stratégiai partnerség megteremtésében betöltött meghatározó szerepéért kapja a díjat."